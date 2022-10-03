Беларусь может еще больше ввязаться в войну в Украине, —СМИ

По данным журналистов, белорусские специалисты ремонтируют российскую военную технику, а инструкторы могут обучать мобилизованных из России. Под личиной совместных центров подготовки специалистов ВВС и ПВО, Россия просто расширяет свое военное присутствие в Беларуси.

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Режим белорусского президента Александр Лукашенко будет еще больше вовлечен в войну в Украине. В ближайшее время стоит ожидать большего количества ракетных ударов российских войск с территории РБ. К такому выводу пришли белорусские журналисты из издания Motolko.

Авторы публикации перечислили возможные сценарии дальнейшего развития событий.

В Беларуси формируется ударная группировка для еще одной попытки вторжения в Украину

Исследователи указывают на то, что вторжению российских войск с территории Беларуси предшествовали совместные военные учения "Союзная решимость-2022". Группировка ВС РФ, сформированная для атак на киевском направлении состояла из 15-30 тысяч военных.

ВС РФ понадобилось около месяца, для переброски войск в Беларусь, выдвижения их боевые позиции и пр. Но сейчас переброс значительного количества войск РФ в соседнюю страну не останется незамеченным, а чтобы добиться успеха ударная группировка ВС РФ должна будет превосходить февральскую по численности.

[ + – ] Военные учения в Беларуси перед вторжением в Украину.

Мобилизованных в России перебросят в Беларусь

Со следующего года штат российских войск должен будет насчитывать свыше двух миллионов человек, из них 1 150 628 — это военнослужащие, остальные — гражданские. Сухопутные войска самые многочисленные — порядка 280 тысяч, ВДВ — около 45 тыс.

Объявленная в РФ мобилизация официально предполагает призыв не менее 300 тысяч человек из запаса (многие эксперты полагают, что эта цифра будет значительно больше). То есть численность мобилизованных превысит численность и Сухопутных войск, и ВДВ.

По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, в рамках частичной мобилизации призовут 300 тыс. резервистов, хотя некоторые обозреватели допускают, что их будет значительно больше.

Чтобы обучить сотни тысяч мобилизованных понадобятся тысячи инструкторов, работа учебных центров, полигонов и пр. Поэтому их могут переместить в соседнюю страну для подготовки. Более того, в качестве инструкторов могут использоваться и военнослужащие ВС РБ.

В октябре прошлого года в Беларуси появились два совместных белорусско-российских "учебных центра" подготовки специалистов ВВС и ПВО. Но эксперты считают, что под личиной учений Россия просто расширяет свое военное присутствие в Беларуси.

Лукашенко объявит мобилизацию в Беларуси, чтобы помочь войскам РФ

Белорусские войска не принимают участия в войне в Украине. Исследователи считают весьма маловероятным, что в Беларуси объявят мобилизацию, главным образом из-за низкой поддержкой такой идеи среди населения и в войны в Украине в общем. Но ожидается больше военных учений, поэтому Украине придется держать часть сил и техники у северной границы, тем самым ослабляя подразделения на других направлениях. Возможно, на этот счет имеются договоренности между Путиным и Лукашенко.

Лукашенко может снабжать российские войска

По неподтвержденным данным, белорусские предприятия могли принять заказы на пошив военной формы для российских войск. В таком случае Лукашенко мог бы немного заработать на военных поставках.

Есть и неподтвержденные сведения о том, что специалисты ОАО "Пеленг", Минского завода колесных тягачей и КБ "Беспилотные вертолеты" ремонтировали российскую технику.

Более того, белорусское руководство может снимать технику с хранения и передавать ее российским войскам.

Территория РБ — площадка для ракетных ударов по Украине

Территория Беларуси активно используется российскими войсками для ракетных ударов по Украине. С конца февраля с территории Беларуси на Украину было запущено более 700 ракет.

Ожидается, что в дальнейшем ВС РФ расширит такую практику.

Минобороны США сообщили, что динамика на поле боя в Херсонской области меняется. Успех ВСУ достигается за счет навыков украинских бойцов и стратегического применения западных вооружений, таких как HIMARS.

Ранее Фокус сообщал, что бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус считает ошибки Путина на поле боя в Украине необратимыми.