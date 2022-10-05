Росія не готує ядерний удар в Україні, незважаючи на "брязкання зброєю", — США

За словами прессекретарки Білого дому Карін Жан-П'єр, у США всерйоз розглядають погрози та ядерну риторику з боку Москви. Але поки що не бачать ознак того, що РФ неодмінно вдасться до ЯО.

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Керівництво США не бачить ознак того, що влада РФ готується застосувати ядерну зброю у війні з Україною, незважаючи на "брязкання зброєю" та всі погрози з боку Москви. Таку заяву зробила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр, передає Sky News.

"Ми всерйоз ставимося до будь-якої ядерної зброї або брязкання ядерною зброєю. Але хочу сказати, що поки не бачимо жодних причин, щоб змінювати розміщення наших власних ядерних сил, і не спостерігаємо жодних ознак того, що РФ неодмінно вдасться до ядерного удару", — сказала журналістам Карін Жан-П'єр.

Нагадаємо, що Лаура Купер, заступниця помічника міністра оборони США, яка займається питаннями, пов'язаними з Росією та Україною, також не підтвердила повідомлення у пресі про перекидання Росією ядерної зброї. За її словами, США уважно стежать за російськими ядерними силами і не бачать жодних передумов, щоб змінювати розміщення власних військ, які відповідають за ядерне стримування і застосування ЯО.

На прохання журналістів прокоментувати повідомлення про перекидання ядерних сил РФ Купер відповіла, що має лише дані з відкритих джерел.

Раніше Фокус повідомляв, що Путін повідомив своїм родичам, що варто бути готовими до термінової евакуації з Москви перед ядерним ударом. За інформацією журналістів, Аліна Кабаєва з дітьми, двома старшими дочками та співмешканцями вже попереджені про можливість евакуації.