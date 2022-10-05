Россия не готовит ядерный удар в Украине, несмотря на "бряцание оружием", — США

По словам пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, в США всерьез рассматривают угрозы и ядерную риторику со стороны Москвы. Но пока не видят признаков того, что РФ непременно прибегнет к ЯО.

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Руководство США не видит признаков того, что власти РФ готовится применить ядерное оружие в войне с Украиной, несмотря на "бряцание оружием" и все угрозы со стороны Москвы. Такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает Sky News.

"Мы всерьез относимся к любому ядерному оружию или бряцанию ядерным оружием. Но хочу сказать, что пока не видим никаких причин, чтобы менять размещение наших собственных ядерных сил, и не наблюдаем никаких признаков того, что РФ непременно прибегнет к ядерному удару", — сказала в журналистам Карин Жан-Пьер.

Напомним, что Лаура Купер, заместитель помощника министра обороны США, которая занимается вопросами, связанными с Россией и Украиной, также не подтвердила сообщения в прессе о переброске Россией ядерного оружия. По ее словам, США пристально следят за российскими ядерными силами и не видят каких-либо предпосылок, чтобы менять размещение собственных войск, отвечающих за ядерное сдерживание и применение ЯО.

На просьбу журналистов прокомментировать сообщения о переброске ядерных сил РФ Купер ответила, что располагает только данными из открытых источников.

Ранее Фокус сообщал, что Путин сообщил своим родственникам, что нужно быть готовыми к срочной эвакуации из Москвы перед ядерным ударом. По информации журналистов, Алина Кабаева с детьми, двумя старшими дочерьми и сожителями уже предупреждены о возможности эвакуации.