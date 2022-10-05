"СВО на КТО": Пєсков спростував інформацію про зміну статусу війни в Україні

За словами речника Кремля, зміна статусу "спецоперації" повністю знаходиться в руках Путіна. Проте з його боку такого рішення ухвалено не було.

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Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков 5 жовтня заявив, що зміна статусу війни в Україні на "контртерористичну операцію" (КТО) можлива лише після відповідного рішення президента Володимира Путіна. Про це повідомляє російське агентство "РБК".

За словами спікера Кремля, на сьогодні відомо, що рішення переформатувати "СВО" на "КТО" не ухвалювалося.

"Це цілком і повністю прерогатива президента і верховного головнокомандувача. На сьогодні жодних рішень не ухвалювалося. Йдеться про СВО, яка ще триває", — відповів журналістам Пєсков.

Крім того, Пєсков спростував інформацію про те, що 5 жовтня Путін виступить зі зверненням до народу про зміну статусу "спецоперації".

"Ні, це не так", — сказав представник Кремля у відповідь на відповідне запитання журналіста.

Що спричинить "КТО"?

Зміна статусу так званої СВО на контртерористичну операцію тягне за собою не тільки заміну літер в абревіатурі. Насамперед зміниться стратегічний характер війни, до якої буде включено більший державний ресурс із боку РФ. Іншими словами, економіка країни може бути переведена на військові рейки, а "часткова мобілізація" може повторитися.

У військовому аспекті статус "КТО" може розширити спектр цілей, які підлягають частковому або повному знищенню. За словами російського політолога Андрія Суздальцева, потенційними цілями можуть стати об'єкти критичної інфраструктури та комунікації.

"Можливе завдання додаткових ударів по мостах, вузлових залізничних станціях і комунікаціях. Тобто розшириться спектр цілей, і розширяться види зброї", — говорить політолог.

Серед цілей можуть бути лідери тих організацій, які за російськими законами визнані терористичними. Враховуючи заяви Путіна про денацифікацію України, серед таких осіб можуть опинитися представники української влади.

"Я нагадаю, що при проведенні контртерористичної операції переслідується ціль, зокрема і знищення ватажків банд терористичних організацій з усіма наслідками, що випливають", — заявив лідер фракції "Справедлива Росія — За правду" Сергій Миронов.

Згідно з російським федеральним законом "Про протидію тероризму", при введенні на території режиму проведення "контртерористичної операції" може бути призупинена діяльність небезпечних виробництв та організацій, в яких використовуються вибухові, радіоактивні, хімічно та біологічно небезпечні речовини. У контексті російсько-української війни це може означати зупинення таких підконтрольних Москві об'єктів, як Запорізька АЕС.

Заяви про проведення на території України "кТО"

Першим про запровадження режиму "КТО" заговорив "глава" Криму Сергій Аксьонов. У своєму Telegram він опублікував пост, де прокоментував перебіг "референдумів" у тимчасово окупованих областях України. За його словами, цей режим дозволить нібито забезпечити велику безпеку цивільному населенню.

"Ми повинні думати про здоров'я та безпеку цивільного населення та наших військовослужбовців. Набуття нового статусу для звільнених територій покладе край невизначеності… ми фактично будемо проводити вже не СВО, а контртерористичну операцію на своїх територіях", — написав Аксьонов.

Раніше повідомлялося, що 5 жовтня президент Росії Володимир Путін може виступити зі зверненням до нації через зміну статусу "спеціальної воєнної операції". За інформацією росЗМІ, виступ Путіна очікується у день, коли Кремль офіційно завершить процедуру анексії українських областей.