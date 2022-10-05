"СВО на КТО": Песков опроверг информацию о смене статуса войны в Украине

По словам спикера Кремля, смена статуса "спецоперации" полностью находится в руках Путина. Однако с его стороны такого решения принято не было.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 5 октября заявил, что изменение статуса войны в Украине на "контртеррористическую операцию" (КТО) возможно только после соответствующего решения президента Владимира Путина. Об этом сообщает российское агентство "РБК".

По словам спикера Кремля, на сегодняшний день известно, что решение переформатировать "СВО" в "КТО" не принималось.

"Это целиком и полностью прерогатива президента и верховного главнокомандующего. На сегодня никаких решений не принималось. Речь идет об СВО, которая продолжается", — ответил журналистам Песков.

Кроме того Песков опроверг информацию о том, что 5 октября Путин выступит с обращением к народу об изменении статуса "спецоперации".

"Нет, это не так", — сказал представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос журналиста.

Что повлечет за собой "КТО"?

Смена статуса так называемой "СВО" на "контртеррористическую операцию" влечет за собой не только замену букв в аббревиатуре. В первую очередь изменится стратегический характер войны, в которую будет включен больший государственный ресурс со стороны РФ. Иными словами экономика страны может быть переведена на военные рельсы, а "частичная мобилизация" может повториться.

В военном аспекте, статус "КТО" может расширить спектр целей, которые подлежат частичному или полному уничтожению. По словам российского политолога Андрея Суздальцева, потенциальными целями могут стать объекты критической инфраструктуры и коммуникации.

"Возможно нанесение дополнительных ударов по мостам, узловым железнодорожным станциям и коммуникациям. То есть расширится спектр целей, и расширятся виды оружия", — говорит политолог.

Среди целей могут оказаться лидеры тех организаций, которые по российским законам признаны террористическими. Учитывая заявления Путина о денацификации Украины, в числе таких лиц могут оказаться представители украинской власти.

"Я напомню, что при проведении контртеррористической операции преследуется цель, в том числе, и уничтожения главарей банд террористических организаций со всеми вытекающими последствиями", — заявил лидер фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов.

Согласно российскому федеральному закону "О противодействии терроризму", при введении на территории режима проведения "контртеррористической операции" может быть приостановлена деятельность опасных производств и организаций, в которых используются взрывчатые, радиоактивные, химически и биологически опасные вещества. В контексте российско-украинской войны это может означать остановку таких подконтрольных Москве объектов, как Запорожская АЭС.

Заявления о проведении на территории Украины "КТО"

Первым о введение режима "КТО" заговорил "глава" Крыма Сергей Аксенов. В своем Telegram он опубликовал пост, где прокомментировал ход проведения "референдумов" во временно оккупированных областях Украины. По его словам, этот режим позволит якобы обеспечить большую безопасность гражданскому населению.

"Мы должны думать о здоровье и безопасности гражданского населения и наших военнослужащих. Обретение нового статуса для освобожденных территорий положит конец неопределенности… мы фактически будем проводить уже не СВО, а контртеррористическую операцию на своих территориях", — написал Аксенов.

Ранее сообщалось, что 5 октября президент России Владимир Путин может выступить с обращением к нации из-за изменения статуса "специальной военной операции". По информации росСМИ, выступление Путина ожидается в день, когда Кремль официально завершил процедуру аннексии украинских областей.