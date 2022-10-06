Українські військові під Херсоном ліквідували російських розвідників (фото)

Один із них служив у військовій частині, розташованій у кримському Парголово. Другий окупант мав при собі український документ, виданий у місті Сніжне на Донеччині.

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Бійці збройних сил України під час виконання бойових завдань на Херсонщині ліквідували російських розвідників. Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко у своєму Телеграм-каналі.

За словами журналіста, йдеться про знищення окупантів, які належали до 127-ї окремої бригади розвідки Головного (Розвідувального) Управління Генштабу Російської Федерації.

[ + – ] Українські військові ліквідували російських розвідників у Херсонській області Фото: ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS

Один із убитих окупантів мав при собі військовий квиток. У документі записано, що він солдаь. Він був призваний до лав ЗС Російської Федерації у серпні 2017 року. Військовий квиток видав комісаріат, що розташований на території окупованого Росією Кримського півострова у місті Севастополь.

Також відомо, що власник військового квитка служив у військовій частині №67606, яка розташована у селі Парголово у Криму.

[ + – ] Військовий квиток ліквідованого російського розвідника Фото: ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS

У другого ліквідованого російського розвідника українські військові виявили ідентифікаційний номер платника податків, виданий в Україні. Згідно з документом, його власник – Микола Миколайович Хорунжий. Документ він отримав у липні 1999 року у місті Сніжне Донецької області.

Достеменно невідомо, чи належав цей документ українцю, завербованому росіянами, чи окупант вкрав ідентифікаційний код у мирного жителя.

[ + – ] В одного з ліквідованих російських окупантів військові знайшли український документ Фото: ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS

Нагадаємо, кілька днів тому українські військові ліквідували шістьох спецназівців російського ГРУ під Лиманом. Було знищено бійців із 3-ї бригади спецпризначення, яка базується в Тольятті.

Фокус також писав про те, що 30 вересня ЗСУ ліквідували заступника окупанта Сальдо, який відповідав за безпеку в окупованому Херсоні. Олексій Катеринічев служив у прикордонних військах та ФСБ 25 років.