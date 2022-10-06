Украинские военные под Херсоном ликвидировали российских разведчиков (фото)

Один из них служил в воинской части, расположенной в крымском Парголово. Второй оккупант имел при себе украинский документ, выданный в городе Снежном Донецкой области.

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Бойцы вооруженных сил Украины во время выполнения боевых заданий в Херсонской области ликвидировали российских разведчиков. Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко в своем Телеграм-канале.

По словам журналиста, речь идет об уничтожении оккупантов, которые принадлежали к 127-й отдельной бригаде разведки Главного (Разведывательного) Управления Генштаба Российской Федерации.

[ + – ] Украинские военные ликвидировали российски разведчиков в Херсонской области Фото: ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS

Один из убитых оккупантов имел при себе военный билет. В документе записано, что он – рядовой. Был призван в ряды ВС Российской Федерации в августе 2017 года. Военный билет выдал комиссариат, расположенный на территории оккупированного Россией Крымского полуострова в городе Севастополь.

Также известно, что владелец воинского билета служил в воинской части № 67606, которая базируется в селе Парголово в Крыму.

[ + – ] Военный билет ликвидированного россиского разведчика Фото: ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS

У второго ликвидированного российского разведчика украинские военные нашли идентификационный номер налогоплательщика, выданный в Украине. Согласно документу, его владелец – Николай Николаевич Хорунжий. Документ он получил в июле 1999 года в городе Снежное Донецкой области.

Доподлинно неизвестно принадлежал ли этот документ украинцу, завербованному россиянами, или оккупант украл идентификационный код у мирного жителя.

[ + – ] У одного из ликвидированных российских оккупантов военные нашли украинский документ Фото: ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS

Напомним, несколько дней назад украинские военные ликвидировали шесть спецназовцев российского ГРУ под Лиманом. Были уничтожены бойцы из 3-й бригады спецназначения, которая базируется в Тольятти.

Фокус также писал о том, что 30 сентября ВСУ ликвидировали заместителя оккупанта Сальдо, который отвечал за безопасность в оккупированном Херсоне. Алексей Катериничев служил в погранвойсках и ФСБ 25 лет.