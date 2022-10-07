Йдеться про санкції: Зеленський пояснив слова про "превентивний удар" по РФ

Президент України послався на труднощі перекладу, через які його неправильно зрозуміли. Він запевнив, що зовсім не закликав атакувати Росію, а хоче домогтися нових санкцій щодо агресора.

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Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю ВВС пояснив, що мав на увазі під "превентивними ударами", до яких він закликав міжнародну спільноту, щоб нейтралізувати ядерний шантаж Росії. Зеленський заявив, що не закликав завдавати ударів по РФ.

"Ми не терористи, ми не б'ємо по іншій території", — наголосив він.

Президент зазначив, що його репліку неправильно переклали. Насправді він мав на увазі посилення санкцій.

"Після цього перекладу вони [росіяни] зробили по-своєму, як їм зручно", — сказав Зеленський.

Що пропонує президент?

Володимир Зеленський заявив, що діяти потрібно прямо зараз, оскільки російські погрози є "ризиком для всієї планети". Москва вже окупувала найбільшу в Європі Запорізьку атомну станцію і намагається перетворити її на свою власність.

"Світ може терміново зупинити дії російських окупантів", — сказав Зеленський. — Світ може реалізувати пакет санкцій у таких випадках і зробити все, щоб змусити їх залишити АЕС".

Президент також розповів, що російське керівництво вже почало готувати суспільство до можливого застосування ядерної зброї. Він не вірить, що Росія зважиться на це, проте впевнений, що навіть міркування на цю тему є небезпечними.

Як росіяни інтерпретували слова Зеленського?

Заяву про "превентивні удари" Володимир Зеленський зробив 6 жовтня під час онлайн-виступу в австралійському аналітичному центрі — Інституті Лоуї.

Він сказав наступне: "Що має робити НАТО? Виключати можливість застосування Росією ядерної зброї. Але, що важливо, я ще раз звертаюся до міжнародної спільноти, як це було до 24 лютого: превентивіні удари, щоб вони знали, що може з ними бути, якщо вони... А не навпаки — чекати на ядерні удари Росії, щоб потім сказати: "Ах, ти так, ну ось тримай від нас". Перегляд застосування свого тиску. Ось що має робити НАТО".

На ці слова відразу відреагували у Кремлі. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що висловлювання Зеленського — "не що інше, як заклик до початку світової війни з непередбачуваними жахливими наслідками".

Спікер російського МЗС Марія Захарова заявила про те, що Захід руками Зеленського хоче розпалити ядерну війну. А заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв остаточно оформив пропагандистську тезу, сказавши, що "Зеленський заявив про необхідність превентивних ядерних ударів по Росії".

Одразу після цього прессекретар українського президента Сергій Никифоров повідомив, що до жодних ядерних ударів його керівник не закликав, і він не випадково у своєму висловлюванні згадав про період до 24 лютого. Тоді агресії проти України намагалися запобігти, пропонуючи ввести проти Росії превентивні санкції.