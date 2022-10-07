Имелись в виду санкции: Зеленский объяснил слова про "превентивный удар" по РФ

Президент Украины сослался на трудности перевода, из-за которых его неправильно поняли. Он заверил, что вовсе не призывал атаковать Россию, а хочет добиться новых санкций в отношении агрессора.

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Президент Украины Владимир Зеленский в интервью ВВС объяснил, что имел в виду под "превентивными ударами", к которым он призвал международное сообщество, чтобы нейтрализовать ядерный шантаж России. Зеленский заявил, что не призывал наносить удары по РФ.

"Мы не террористы, мы не бьем по другой территории", — подчеркнул он.

Президент отметил, что его реплику неправильно перевели. На самом деле он имел в виду усиление санкций.

"После этого перевода они [россияне] сделали по-своему, как им удобно", — сказал Зеленский.

Что предлагает президент?

Владимир Зеленский заявил, что действовать нужно прямо сейчас, поскольку российские угрозы представляют собой "риск для всей планеты". Москва уже оккупировала крупнейшую в Европе Запорожскую атомную станцию и пытается превратить ее в свою собственность.

"Мир может срочно остановить действия российских оккупантов", — сказал Зеленский. — Мир может реализовать пакет санкций в таких случаях и сделать все, чтобы заставить их покинуть АЭС".

Президент также рассказал, что российское руководство уже начало подготавливать свое общество к возможному применению ядерного оружия. Он не верит, что Россия решится на это, однако уверен, что даже рассуждения на эту тему опасны.

Как россияне интерпретировали слова Зеленского?

Заявление о "превентивных ударах" Владимир Зеленский сделал 6 октября во время онлайн-выступления в австралийском аналитическом центре – Институте Лоуи.

Он сказал следующее: "Что должно делать НАТО? Исключать возможность применения Россией ядерного оружия. Но, что важно, я еще раз обращаюсь к международному сообществу, как это было до 24 февраля: превентивные удары, чтобы они знали, что с ними будет, если они… А не наоборот — ждать ядерных ударов России, чтобы потом сказать: "Ах, ты так, ну, вот держи от нас". Пересмотр применения своего давления. Вот что должно делать НАТО".

На эти слова тут же отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что высказывания Зеленского — "не что иное, как призыв к началу мировой войны с непредсказуемыми чудовищными последствиями".

Спикер российского МИД Мария Захарова выступила с заявлением о том, что Запад руками Зеленского хочет разжечь ядерную войну. А зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев окончательно оформил пропагандистский тезис, сказав, что "Зеленский заявил о необходимости превентивных ядерных ударов по России".

Сразу после этого пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров сообщил, что ни к каким ядерным ударам его руководитель не призывал, и он не случайно в своем высказывании упомянул о периоде до 24 февраля. Тогда агрессию против Украины пытались предотвратить, предлагая ввести против России превентивные санкции.