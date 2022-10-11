Офіс Генпрокурора показав наслідки обстрілу Ладижинської ТЕС (фото)

Унаслідок вибухів постраждали шість співробітників ТЕС, зруйновано інфраструктурні об'єкти й тимчасово відключено блоки електростанції.

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Російські війська 10 та 11 жовтня завдали ракетних ударів і ударів за допомогою безпілотників по об'єктах енергетичної інфраструктури Вінницької області. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора в Telegram.

Унаслідок вибухів зруйновано інфраструктурні об'єкти й тимчасово відключено блоки електростанції. Постраждали шість співробітників ТЕС.

У зв'язку з цим ініційовано досудові розслідування у зв'язку з порушеннями законів і звичаїв війни. Ворожі БПЛА завдали двох ударів по території Ладижинської ТЕС.

[ + – ] Наслідки обстрілу Ладижинської ТЕС [ + – ] Наслідки обстрілу Ладижинської ТЕС

Глава Вінницької ОВА Сергій Борзов повідомив, що росіяни атакували ТЕС іранськими дронами-камікадзе Shahed-136.

[ + – ] Наслідки обстрілу Ладижинської ТЕС

Що відомо про ТЕС у Вінницькій області

ТЕС у місті Ладижин працює на вугіллі, а перебої в роботі станції загрожують знеструмленням низки населених пунктів області.

На електростанції є 6 енергоблоків потужністю 300 МВт кожен. 2003 року цю ТЕС внесли до переліку особливо важливих об'єктів електроенергетики України.

Нагадаємо, що стало відомо, з чим пов'язане нарощування Росією ракетних ударів по Україні. Керівник російського угруповання в Україні Сергій Суровікін вдавався до тактики терору мирного населення в Сирії, тепер те саме відбувається й в Україні.

Раніше Фокус розбирався в тому, чи закінчуються в Росії ракети. ЗС РФ у багатьох випадках доводиться "імпровізувати". В українські будинки поцілюють ракети морського базування — протикорабельні ракети з напівтоновим зарядом, розраховані на авіаносці.