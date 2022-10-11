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Офіс Генпрокурора показав наслідки обстрілу Ладижинської ТЕС (фото)

Наслідки обстрілу Ладижинської ТЕС, Ладижинська ТЕС
Фото: Офіс генпрокурора | Наслідки обстрілу Ладижинської ТЕС

Унаслідок вибухів постраждали шість співробітників ТЕС, зруйновано інфраструктурні об'єкти й тимчасово відключено блоки електростанції.

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Російські війська 10 та 11 жовтня завдали ракетних ударів і ударів за допомогою безпілотників по об'єктах енергетичної інфраструктури Вінницької області. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора в Telegram.

Унаслідок вибухів зруйновано інфраструктурні об'єкти й тимчасово відключено блоки електростанції. Постраждали шість співробітників ТЕС.

Наслідки обстрілу Ладижинської ТЕС, ладижинська тес Fullscreen

У зв'язку з цим ініційовано досудові розслідування у зв'язку з порушеннями законів і звичаїв війни. Ворожі БПЛА завдали двох ударів по території Ладижинської ТЕС.

Наслідки обстрілу Ладижинської ТЕС Fullscreen
Наслідки обстрілу Ладижинської ТЕС
Наслідки обстрілу Ладижинської ТЕС Fullscreen
Наслідки обстрілу Ладижинської ТЕС
Наслідки обстрілу Ладижинської ТЕС
Наслідки обстрілу Ладижинської ТЕС

Глава Вінницької ОВА Сергій Борзов повідомив, що росіяни атакували ТЕС іранськими дронами-камікадзе Shahed-136.

Наслідки обстрілу Ладижинської ТЕС, ладижинська тес Fullscreen
Наслідки обстрілу Ладижинської ТЕС

Що відомо про ТЕС у Вінницькій області

ТЕС у місті Ладижин працює на вугіллі, а перебої в роботі станції загрожують знеструмленням низки населених пунктів області.

На електростанції є 6 енергоблоків потужністю 300 МВт кожен. 2003 року цю ТЕС внесли до переліку особливо важливих об'єктів електроенергетики України.

Нагадаємо, що стало відомо, з чим пов'язане нарощування Росією ракетних ударів по Україні. Керівник російського угруповання в Україні Сергій Суровікін вдавався до тактики терору мирного населення в Сирії, тепер те саме відбувається й в Україні.

Раніше Фокус розбирався в тому, чи закінчуються в Росії ракети. ЗС РФ у багатьох випадках доводиться "імпровізувати". В українські будинки поцілюють ракети морського базування — протикорабельні ракети з напівтоновим зарядом, розраховані на авіаносці.