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Офис Генпрокурора показал последствия обстрела Ладыжинской ТЭС (фото)

Последствия обстрела Ладыжинской ТЭС, Ладыжинская ТЭС
Фото: Офис генпрокурора | Последствия обстрела Ладыжинской ТЭС

В результате взрывов пострадали шесть сотрудников ТЭС, разрушены инфраструктурные объекты и временно отключены блоки электростанции.

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Российские войска 10 и 11 октября нанесли ракетные удары и удары с помощью беспилотников по объектам энергетической инфраструктуры Винницкой области. Об этом сообщает Офис Генпрокурора в Telegram.

В результате взрывов разрушены инфраструктурные объекты и временно отключены блоки электростанции. Пострадали шесть сотрудников ТЭС.

Последствия обстрела Ладыжинской ТЭС, ладыжинская тэс Fullscreen

В этой связи инициированы досудебные расследования в связи с нарушениями законов и обычаев войны. Вражеские БПЛА нанесли два удара по территории Ладыжинской ТЭС.

Последствия обстрела Ладыжинской ТЭС Fullscreen
Последствия обстрела Ладыжинской ТЭС
Последствия обстрела Ладыжинской ТЭС Fullscreen
Последствия обстрела Ладыжинской ТЭС
Последствия обстрела Ладыжинской ТЭС
Последствия обстрела Ладыжинской ТЭС

Глава Винницкой ОВА Сергей Борзов сообщил, что россияне атаковали ТЭС иранскими дронами-камикадзе Shahed-136.

Последствия обстрела Ладыжинской ТЭС, ладыжинская тэс Fullscreen
Последствия обстрела Ладыжинской ТЭС

Что известно о ТЭС в Винницкой области

ТЭС в городе Ладыжин работает на угле, а перебои в работе станции чреваты обесточиванием ряда населенных пунктов области.

На электростанции имеется 6 энергоблоков мощностью 300 МВт каждый. В 2003 году эту ТЭС внесли в перечень особо важных объектов электроэнергетики Украины.

Напомним, что стало известно, с чем связано наращивание Россией ракетных ударов по Украине. Руководитель российской группировки в Украине Сергей Суровикин прибегал к тактике террора мирного населения в Сирии, теперь то же происходит и в Украине.

Ранее Фокус разбирался в том, заканчиваются ли у России ракеты. ВС РФ во многих случаях приходится "импровизировать". В украинские здания попадают ракеты морского базирования — противокорабельные ракеты с полутоновым зарядом, рассчитанные на авианосцы.