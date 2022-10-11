Офис Генпрокурора показал последствия обстрела Ладыжинской ТЭС (фото)

В результате взрывов пострадали шесть сотрудников ТЭС, разрушены инфраструктурные объекты и временно отключены блоки электростанции.

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Российские войска 10 и 11 октября нанесли ракетные удары и удары с помощью беспилотников по объектам энергетической инфраструктуры Винницкой области. Об этом сообщает Офис Генпрокурора в Telegram.

В результате взрывов разрушены инфраструктурные объекты и временно отключены блоки электростанции. Пострадали шесть сотрудников ТЭС.

В этой связи инициированы досудебные расследования в связи с нарушениями законов и обычаев войны. Вражеские БПЛА нанесли два удара по территории Ладыжинской ТЭС.

[ + – ] Последствия обстрела Ладыжинской ТЭС [ + – ] Последствия обстрела Ладыжинской ТЭС

Глава Винницкой ОВА Сергей Борзов сообщил, что россияне атаковали ТЭС иранскими дронами-камикадзе Shahed-136.

[ + – ] Последствия обстрела Ладыжинской ТЭС

Что известно о ТЭС в Винницкой области

ТЭС в городе Ладыжин работает на угле, а перебои в работе станции чреваты обесточиванием ряда населенных пунктов области.

На электростанции имеется 6 энергоблоков мощностью 300 МВт каждый. В 2003 году эту ТЭС внесли в перечень особо важных объектов электроэнергетики Украины.

Напомним, что стало известно, с чем связано наращивание Россией ракетных ударов по Украине. Руководитель российской группировки в Украине Сергей Суровикин прибегал к тактике террора мирного населения в Сирии, теперь то же происходит и в Украине.

Ранее Фокус разбирался в том, заканчиваются ли у России ракеты. ВС РФ во многих случаях приходится "импровизировать". В украинские здания попадают ракеты морского базирования — противокорабельные ракеты с полутоновым зарядом, рассчитанные на авианосцы.