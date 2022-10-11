Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Воєнний фокус Російсько-українська війна

Катівні російських військ розташовувалася поруч зі Святогірською Лаврою, — СБУ (фото)

Приміщення тортур в Святогірську
Фото: Facebook | Приміщення тортур в Святогірську

За даними силовиків, ЗС РФ насильно утримували у виявленому приміщенні місцевих жителів, які підтримували територіальну цілісність України. Під час огляду знайдено предмети, що свідчать про тортури.

Related video

У деокупованому місті Святогірськ Донецької області співробітники СБУ виявили місце, де російські війська влаштовували тортури та незаконно утримували людей під час окупації. Порушення розміщувалася в пансіонаті відпочинку недалеко від Святогірської Лаври. Про це повідомляє СБУ на своїй сторінці у Facebook.

За даними силовиків, російські військові силоміць утримували там місцевих жителів, які виступали за територіальну цілісність України.

У ході огляду слідча група виявила предмети, що свідчать про тортури. Встановлюється кількість постраждалих, катів і осіб, які мають до цього стосунок.

Знайдені предмети під час обшуку Fullscreen
Знайдені предмети під час обшуку
Знайдені предмети під час обшуку Fullscreen
Знайдені предмети під час обшуку
Знайдені предмети під час обшуку Fullscreen
Знайдені предмети під час обшуку
Знайдені предмети під час обшуку Fullscreen
Знайдені предмети під час обшуку
Знайдені предмети під час обшуку Fullscreen
Знайдені предмети під час обшуку
Знайдені предмети під час обшуку Fullscreen
Знайдені предмети під час обшуку
Знайдені предмети під час обшуку Fullscreen
Знайдені предмети під час обшуку
Знайдені предмети під час обшуку Fullscreen
Знайдені предмети під час обшуку
Фото: Facebook
Знайдені предмети під час обшуку
Знайдені предмети під час обшуку
Знайдені предмети під час обшуку
Знайдені предмети під час обшуку
Знайдені предмети під час обшуку
Знайдені предмети під час обшуку
Знайдені предмети під час обшуку
Знайдені предмети під час обшуку

Відкрито кримінальне провадження за ч.ч. 1, 2 ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) КК України.

Документування протиправної діяльності проводилося співробітниками Головного управління СБУ в Донецькій і Луганській областях, а також Держприкордонслужби за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Нагадаємо, що в ООН оприлюднили факти воєнних злочинів російських військ в Україні. Слідчі опитали понад 150 жертв і свідків злочинів у чотирьох регіонах. ЗС РФ застосовували щодо цивільних осіб тортури електричним струмом, побої, примушували до оголення, у російських слідчих ізоляторах мали місце й інші знущання.

Раніше Фокус повідомляв, що Офіс Генпрокурора показав обстріляну Ладижинську ТЕС. Під час вибухів постраждали шестеро людей, було зруйновано інфраструктуру, а також тимчасово відключено блоки електростанції.