Катівні російських військ розташовувалася поруч зі Святогірською Лаврою, — СБУ (фото)

За даними силовиків, ЗС РФ насильно утримували у виявленому приміщенні місцевих жителів, які підтримували територіальну цілісність України. Під час огляду знайдено предмети, що свідчать про тортури.

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У деокупованому місті Святогірськ Донецької області співробітники СБУ виявили місце, де російські війська влаштовували тортури та незаконно утримували людей під час окупації. Порушення розміщувалася в пансіонаті відпочинку недалеко від Святогірської Лаври. Про це повідомляє СБУ на своїй сторінці у Facebook.

За даними силовиків, російські військові силоміць утримували там місцевих жителів, які виступали за територіальну цілісність України.

У ході огляду слідча група виявила предмети, що свідчать про тортури. Встановлюється кількість постраждалих, катів і осіб, які мають до цього стосунок.

[ + – ] Знайдені предмети під час обшуку [ + – ] Знайдені предмети під час обшуку [ + – ] Знайдені предмети під час обшуку [ + – ] Знайдені предмети під час обшуку [ + – ] Знайдені предмети під час обшуку [ + – ] Знайдені предмети під час обшуку [ + – ] Знайдені предмети під час обшуку [ + – ] Знайдені предмети під час обшуку Фото: Facebook

Відкрито кримінальне провадження за ч.ч. 1, 2 ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) КК України.

Документування протиправної діяльності проводилося співробітниками Головного управління СБУ в Донецькій і Луганській областях, а також Держприкордонслужби за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Нагадаємо, що в ООН оприлюднили факти воєнних злочинів російських військ в Україні. Слідчі опитали понад 150 жертв і свідків злочинів у чотирьох регіонах. ЗС РФ застосовували щодо цивільних осіб тортури електричним струмом, побої, примушували до оголення, у російських слідчих ізоляторах мали місце й інші знущання.

Раніше Фокус повідомляв, що Офіс Генпрокурора показав обстріляну Ладижинську ТЕС. Під час вибухів постраждали шестеро людей, було зруйновано інфраструктуру, а також тимчасово відключено блоки електростанції.