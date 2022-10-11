Пыточная российских войск находилась рядом со Святогорской Лаврой, — СБУ (фото)

По данным силовиков, ВС РФ насильно содержали в обнаруженном помещении местных жителей, которые поддерживали территориальную целостность Украины. Во время осмотра найдены предметы, свидетельствующие о проводившихся пытках.

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В деоккупированном городе Святогорск Донецкой области сотрудники СБУ обнаружила место, где российские войска устраивали пытки и незаконно содержали людей во время оккупации. Пыточная размещалась в пансионате отдыха недалеко от Святогорской Лавры. Об этом сообщает СБУ на своей странице в Facebook.

По данным силовиков, российские военные насильно содержали там местных жителей, которые выступали за территориальную целостность Украины.

В ходе осмотра следственная группа обнаружила предметы, свидетельствующие о проводившихся пытках. Устанавливается число пострадавших, палачей и лиц, имеющих к этому отношение.

[ + – ] Найденные предметы во время обыска. [ + – ] Найденные предметы во время обыска. [ + – ] Найденные предметы во время обыска. [ + – ] Найденные предметы во время обыска. [ + – ] Найденные предметы во время обыска. [ + – ] Найденные предметы во время обыска. [ + – ] Найденные предметы во время обыска. [ + – ] Найденные предметы во время обыска. Фото: Facebook

Открыто уголовное производство по ч.ч. 1, 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УК Украины.

Документирование противоправной деятельности проводилось сотрудниками Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях, а также Госпогранслужбы при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры.

Напомним, что в ООН обнародовали факты военных преступлений российских войск в Украине. Следователи опросили больше 150 жертв и свидетелей преступлений в четырех регионах. ВС РФ применяли в отношении гражданских лиц пытки электрическим током, побои, принуждали к обнажению, в российских следственных изоляторах имели место и другие издевательства.

Ранее Фокус сообщал, что Офис Генпрокурора показал обстрелянную Ладыжинскую ТЭС. Во время взрывов пострадали шесть человек, была разрушена инфраструктура, а также временно отключены блоки электростанции.