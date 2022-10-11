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Военный Фокус Российско-украинская война

Пыточная российских войск находилась рядом со Святогорской Лаврой, — СБУ (фото)

Помещение пыточной в Святогорске.
Фото: Facebook | Помещение пыточной в Святогорске.

По данным силовиков, ВС РФ насильно содержали в обнаруженном помещении местных жителей, которые поддерживали территориальную целостность Украины. Во время осмотра найдены предметы, свидетельствующие о проводившихся пытках.

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В деоккупированном городе Святогорск Донецкой области сотрудники СБУ обнаружила место, где российские войска устраивали пытки и незаконно содержали людей во время оккупации. Пыточная размещалась в пансионате отдыха недалеко от Святогорской Лавры. Об этом сообщает СБУ на своей странице в Facebook.

По данным силовиков, российские военные насильно содержали там местных жителей, которые выступали за территориальную целостность Украины.

В ходе осмотра следственная группа обнаружила предметы, свидетельствующие о проводившихся пытках. Устанавливается число пострадавших, палачей и лиц, имеющих к этому отношение.

Найденные предметы во время обыска. пыточная святогорск, Fullscreen
Найденные предметы во время обыска.
Найденные предметы во время обыска. пыточная святогорск, Fullscreen
Найденные предметы во время обыска.
Найденные предметы во время обыска. пыточная святогорск, Fullscreen
Найденные предметы во время обыска.
Найденные предметы во время обыска. пыточная святогорск, Fullscreen
Найденные предметы во время обыска.
Найденные предметы во время обыска. пыточная святогорск, Fullscreen
Найденные предметы во время обыска.
Найденные предметы во время обыска. пыточная святогорск, Fullscreen
Найденные предметы во время обыска.
Найденные предметы во время обыска. пыточная святогорск, Fullscreen
Найденные предметы во время обыска.
Найденные предметы во время обыска. пыточная святогорск, Fullscreen
Найденные предметы во время обыска.
Фото: Facebook
Найденные предметы во время обыска. пыточная святогорск,
Найденные предметы во время обыска. пыточная святогорск,
Найденные предметы во время обыска. пыточная святогорск,
Найденные предметы во время обыска. пыточная святогорск,
Найденные предметы во время обыска. пыточная святогорск,
Найденные предметы во время обыска. пыточная святогорск,
Найденные предметы во время обыска. пыточная святогорск,
Найденные предметы во время обыска. пыточная святогорск,

Открыто уголовное производство по ч.ч. 1, 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УК Украины.

Документирование противоправной деятельности проводилось сотрудниками Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях, а также Госпогранслужбы при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры.

Напомним, что в ООН обнародовали факты военных преступлений российских войск в Украине. Следователи опросили больше 150 жертв и свидетелей преступлений в четырех регионах. ВС РФ применяли в отношении гражданских лиц пытки электрическим током, побои, принуждали к обнажению, в российских следственных изоляторах имели место и другие издевательства.

Ранее Фокус сообщал, что Офис Генпрокурора показал обстрелянную Ладыжинскую ТЭС. Во время взрывов пострадали шесть человек, была разрушена инфраструктура, а также временно отключены блоки электростанции.