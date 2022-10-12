Ексдепутат із ОПЗЖ допомагає окупантам під Херсоном: СБУ виявила чергових колаборантів

Силовики повідомили про підозру громадянам, які здавали проукраїнських активістів і допомагали окупантам. Місцезнаходження посібника військ РФ із ОПЗЖ вже встановлено.

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Служба безпеки України повідомила про підозру колишньому депутату ради міста Олешки Херсонської області від забороненої партії ОПЗЖ. За версією слідства, після захоплення регіону російськими військами він допомагав окупантам і підписував незаконні укази щодо виконання рішень Кремля. Про це в середу, 12 жовтня, повідомила пресслужба відомства.

Ексдепутата й колишнього секретаря міськради було призначено окупантами на позицію "першого заступника військово-цивільної адміністрації" Олешок, і тепер він допомагає військам РФ із матеріально-технічним забезпеченням, зокрема, з оргтехнікою, повідомили в СБУ. Слідство також встановило, що колаборант підписує незаконні доручення щодо виконання вказівок Кремля в Олешках.

"Співробітники СБУ встановили місцезнаходження колаборанта та зафіксували маршрути його переміщення. Продовжуються комплексні заходи щодо його притягнення до відповідальності за злочини проти України", — йдеться в заяві силовиків.

Також відомство повідомило про затримання у звільненому Лимані Донецької області місцевої мешканки, яка добровільно допомагала окупантам і закликала населення їх підтримувати. Росіяни у відповідь запропонували їй посаду так званої глави управління праці та соціального захисту. Перед "призначенням" жінку відправили в тимчасово окуповане місто Єнакієве для проходження інструктажу щодо поширення політики Кремля в Україні.

"Після цього колаборантка намагалася сформувати "штат" псевдоустанови та проводила особисті співбесіди з потенційними "кандидатами". Також вона допомагала агресорам збирати установчі дані на учасників АТО, які проживали на території міста", — йдеться в повідомленні.

Наразі затриманій повідомили про підозру за статтею про колабораціонізм, вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Крім цього, СБУ затримала ще одного колаборанта й у звільненому Нововоскресенському Херсонській області — зловмисником виявився керівник місцевої окупаційної адміністрації. За версією слідства, чоловік агітував підтримувати російські війська, намагався змусити місцевих освітян співпрацювати з ними та передавав агресору інформацію про проукраїнський спротив. Йому повідомили про підозру за статтею про допомогу державі-агресору.

Нагадаємо, нещодавно СБУ повідомила, що колишня співробітниця правоохоронних органів Вікторія Землянова підозрюється в передачі російським спецслужбам даних про понад два десятки проукраїнськи налаштованих жителів Херсона.

Раніше Фокус розбирався, як українські правоохоронці шукають посібників окупанта на звільнених територіях.