Экс-депутат из ОПЗЖ помогает оккупантам под Херсоном: СБУ выявила очередных коллаборантов

Силовики сообщили о подозрении гражданам, которые сдавали проукраинских активистов и помогали оккупантам. Местонахождение пособника войск РФ из ОПЗЖ уже установлено.

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Служба безопасности Украины сообщила о подозрении бывшему депутату совета города Олешки Херсонской области от запрещенной партии ОПЗЖ. По версии следствия, после захвата региона российскими войсками он помогал оккупантам и подписывал незаконные указы по выполнению решений Кремля. Об этом в среду, 12 октября, сообщила пресс-служба ведомства.

Экс-депутат и бывший секретарь горсовета был назначен оккупантами на позицию "первого заместителя военно-гражданской администрации" Олешек и теперь помогает войскам РФ с материально-техническим обеспечением, в частности, с оргтехникой, сообщили в СБУ. Следствие также установило, что коллаборант подписывает незаконные поручения по выполнению указаний Кремля в Олешках.

"Сотрудники СБУ установили местонахождение коллаборанта и зафиксировали маршруты его перемещения. Продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности за преступления против Украины", — говорится в заявлении силовиков.

Также ведомство сообщило о задержании в освобожденном Лимане Донецкой области местной жительницы, которая добровольно помогала оккупантам и призывала население их поддержать. Россияне в ответ предложили ей должность так называемой главы управления труда и социальной защиты. Перед "назначением" женщину отправили во временно оккупированный город Енакиево для прохождения инструктажа по распространению политики Кремля в Украине.

"После этого коллаборантка пыталась сформировать "штат" псевдоучреждения и проводила личные собеседования с потенциальными "кандидатами". Также она помогала агрессорам собирать учредительные данные на участников АТО, проживавших на территории города", — говорится в сообщении.

На данный момент задержанной сообщили о подозрении по статье о коллаборационизме, решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей.

Помимо этого СБУ задержала еще одного коллаборанта и в освобожденном Нововоскресенском Херсонской области — злоумышленником оказался руководитель местной оккупационной администрации. По версии следствия, мужчина агитировал поддерживать российские войска, пытался заставить местных педагогов сотрудничать с ними и передавал агрессору информацию о проукраинском сопротивлении. Ему сообщили о подозрении по статье о пособничестве государству-агрессору.

Напомним, недавно СБУ сообщила, что бывшая сотрудница правоохранительных органов Виктория Землянова подозревается в передаче российским спецслужбам данных о более двух десятках проукраински настроенных жителях Херсона.

Ранее Фокус разбирался, как украинские правоохранители ищут пособников оккупанта на освобожденных территориях.