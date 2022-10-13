Росія атакувала Захід і Центр України ракетами: що відомо про руйнування

У більшості регіонів України, які атакувала Росія, успішно спрацювали системи ППО. А от у Львівській області постраждав військовий об'єкт.

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Ближче до вечора 13 жовтня ЗС РФ атакували західні та центральні області України крилатими ракетами. Про це повідомили глави обласних адміністрацій постраждалих регіонів.

Станом на 15:45 по всій території України (крім тимчасово окупованого РФ Кримського півострова) було оголошено повітряну тривогу.

За попередніми даними, саме в цей час з акваторії Чорного моря ЗС РФ запустили чотири ракети "Калібр" у напрямку західних і центральних областей.

У цей же час над Одеською і Вінницькою областю спрацювали сили ППО.

Голова Чернівецької ОДА Руслан Запаранюк повідомив, що над регіоном пролетіла ракета. Він попросив буковинців залишатися в укриттях і додав, що в регіоні працюють сили ППО.

Голова Івано-Франківської області Світлана Онищук також попередила мешканців і гостей регіону про ракетну загрозу. Вона уточнила, що в небі над областю працює українська ППО.

У Тернопільській області спрацювали сили ППО. Про це повідомив голова обласної ОВА Володимир Труш у своєму телеграм-каналі. За його словами, на місце інциденту вже виїхали фахівці.

У Київській області українська ППО теж збила ворожу ракету.

Приблизно о 17:00 голова ОВА Максим Козицький повідомив, що РФ повторно влучила в один із військових об'єктів у Львівській області.

За його словами, це сталося у Золочівському районі. По цих координатах російські військові випустили три ракети. Дві з них досягли мети. Одну збили сили ППО.

Унаслідок влучення знищено військове майно. Обійшлося без людських жертв.

Нагадаємо, напередодні, 12 жовтня, Росія знову атакувала Україну дронами-камікадзе. Під час вечірньої повітряної атаки російських окупантів під удар потрапили чотири регіони України. У всіх цих сферах результативно спрацювала система ППО.

Фокус також писав, що Росія за день витратила на ракетні удари по Україні сотні мільйонів доларів. За попередніми підрахунками журналістів, 41 ракета, що потрапила в ціль, й 11 іранських дронів, що уразили об'єкти інфраструктури, коштували Росії від $400 до $700 мільйонів доларів США.