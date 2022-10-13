Россия атаковала Запад и Центр Украины ракетами: что известно о разрушениях

В большинстве регионов Украины, которые атаковала Россия, успешно сработали системы ПВО. А вот во Львовской области пострадал военный объект.

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Ближе к вечеру 13 октября ВС РФ атаковали западные и центральные области Украины крылатыми ракетами. Об этом сообщили главы областных администраций пострадавших регионов.

По состоянию на 15:45 по всей территории Украины (кроме временно оккупированного РФ Крымского полуострова) была объявлена воздушная тревога.

По предварительным данным именно в это время с акватории Черного моря ВС РФ запустили четыре ракеты "Калибр" в направлении западных и центральных областей.

В это же время над Одесской и Винницкой областью сработали силы ПВО.

Глава Черновицкой ОГА Руслан Запаранюк сообщил о том, что над регионом пролетела ракета. Он попросил буковинцев оставаться в укрытиях и добавил, что в регионе работают силы ПВО.

Глава Ивано-Франковской области Светлана Онищук также предупредила жителей и госте региона о ракетной угрозе. Она уточнила, что в небе над областью работает украинская ПВО.

В Тернопольской области сработали силы ПВО. Об этом сообщил глава областной ОВА Владимир Труш в своем Телеграм-канале. По его словам, на место инцидента уже выехали специалисты.

В Киевской области украинская ПВО тоже сбила вражескую ракету.

Около 17:00 глава ОВА Максим Козицкий сообщил, что РФ повторно попала в один из военных объектов во Львовской области.

По его словам, это случилось в Золочевском районе. По этим координатам российские военные выпустили три ракеты. Две из них достигли цели. Одну сбили силы ПВО.

В результате попадания уничтожено военное имущество. Обошлось без человеческих жертв.

Напомним, накануне, 12 октября, Россия снова атаковала Украину дронами-камикадзе. Во время вечерней воздушной атаки российских оккупантов под удар попали четыре региона Украины. Во всех этих областях результативно сработала система ПВО.

Фокус также писал, что Россия за день потратила на ракетные удары по Украине сотни миллионов долларов. По предварительным подсчетам журналистов, 41 попавшая в цель ракета и 11 иранских дронов, поразивших объекты инфраструктуры, обошлись России от $400 до $700 миллионов долларов США.