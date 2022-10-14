На 100 млн євро: Франція та Україна домовилися про фонд для прямих закупівель зброї

Київ має намір купувати озброєння французьких виробників. З цією метою країни підписали угоду щодо створення спеціального фонду.

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Франція та Україна підписали угоду про створення фонду у розмірі 100 мільйонів євро для прямих закупівель зброї французьких виробників. Про це сьогодні повідомило Міністерство оборони Франції на своєму офіційному сайті.

Як уточнюється, міністр Збройних сил Франції Себастьян Лекорню та голова українського оборонного відомства Олексій Резніков підписали угоду вчора, 13 жовтня, на полях зустрічі міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі.

7 жовтня створення такого фонду для допомоги України анонсував президент Франції Емманюель Макрон. Про це він заявив після саміту Євросоюзу у Празі.

"Я запропонував країнам Євросоюзу заснувати новий фонд у розмірі 100 млн євро, який би дозволив Україні купувати озброєння у європейських виробників", — прокоментував тоді французький президент.

Він також уточнив, що Франція веде переговори з Данією щодо додаткових постачань Україні високоточних артилерійських знарядь Caesar. Раніше французька сторона вже передала Києву 18 САУ Caesar, взявши їх із резерву сухопутних військ.

Також Париж розглядає можливість передати Україні 20 бронеавтомобілів Bastion.

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон пообіцяв, що найближчими тижнями Україні передадуть радари та системи ППО. За інформацією журналістів, йдеться про комплекси Crotale.