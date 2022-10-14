На 100 млн евро: Франция и Украина договорились о фонде для прямых закупок оружия

Киев намерен покупать вооружение французских производителей. С этой целью страны подписали соглашение о создании специального фонда.

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Франция и Украина подписали соглашение о создании фонда в размере 100 миллионов евро для прямых закупок оружия французских производителей. Об этом сегодня сообщило Министерство обороны Франции на своем официальном сайте.

Как уточняется, министр Вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню и глава украинского оборонного ведомства Алексей Резников подписали соглашение вчера, 13 октября, на полях встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

7 октября создание такого фонда для помощи Украины анонсировал президент Франции Эмманюэль Макрон. Об этом он заявил после саммита Евросоюза в Праге.

"Я предложил странам Евросоюза учредить новый фонд в размере 100 млн евро, который бы позволил Украине покупать вооружение у европейских производителей", –– прокомментировал тогда французский президент.

Он также уточнил, что Франция ведет переговоры с Данией о дополнительных поставках Украине высокоточных артиллерийских орудий Caesar. Ранее французская сторона уже передала Киеву 18 САУ Caesar, взяв их из резерва сухопутных войск.

Также Париж рассматривает возможность передать Украине 20 бронеавтомобилей Bastion.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что в ближайшие недели Украине передадут радары и системы ПВО. По информации журналистов речь идет о комплексах Crotale.