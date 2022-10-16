ЗС РФ випустили понад 40 снарядів по Нікополю цієї ночі

Поранення отримала одна людина, пошкоджено майже 30 будівель.

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ЗС РФ цієї ночі влаштували масований обстріл Дніпропетровської області. Особливо постраждали Нікопольська та Марганецька громади. Про це повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Били з "Градів" та важкої артилерії. Найспекотніше було в Нікополі, туди прилетіли понад 40 російських снарядів", — заявив глава ОВА. За його словами, поранення отримав 47-річний чоловік.

[ + – ] Унаслідок обстрілу було поранено чоловіка Фото: Соцсети

Обстріл спричинив кілька пожеж, з якими рятувальники вже впоралися. Внаслідок обстрілу було пошкоджено майже 30 багатоповерхових та приватних будинків, промислове підприємство, автомобілі, кілька газопроводів та ліній електропередач. Понад 1500 сімей залишилися без світла.

У Марганецькій громаді обійшлося без постраждалих.

[ + – ] По Нікополю випустили 40 снарядів Фото: Соцсети

Раніше Нікополь також зазнавав обстрілів окупантів. У ніч на 13 жовтня внаслідок масованого удару було зруйновано десятки будинків, лікарню, собор, школу та пошкоджено комунікації. Поранення отримали п'ятеро людей.

А 11 жовтня ЗС РФ вирустило понад сто снарядів із РСЗВ "Град". Поранено було шестирічну дитину та дві жінки.

Нагадаємо, 10 жовтня російські війська влаштували масований ракетний обстріл України. Декілька ракет впали в центрі Києва. 35 поранених внаслідок атаки столиці все ще перебувають у лікарнях.