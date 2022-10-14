У лікарнях досі перебуває 35 киян, які постраждали від обстрілу 10 жовтня, – Кличко

За словами столичного мера, майже третина госпіталізованих у тяжкому стані. 10 жовтня на місця "прильотів" виїжджало 50 машин швидкої допомоги.

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У київських лікарнях досі перебуває 35 містян, які постраждали від обстрілу столиці росіянами 10 жовтня. Про це у себе в Telegram-каналі написав мер Віталій Кличко.

За словами міського голови, майже третина госпіталізованих залишається у стабільно тяжкому стані.

Кличко також розповів, що в день масового обстрілу Києва на місця "прильотів" виїжджало 50 машин швидкої допомоги. Загалом медики госпіталізували 43 особи. Крім того, лікарі надали амбулаторну медичну допомогу 23 потерпілим.

[ + – ] 10 жовтня до київських лікарень госпіталізували 43 особи Фото: Сергій Коровайний

"Хочу подякувати столичним медикам, які працюють у посиленому режимі з початку широкомасштабного вторгнення, і продовжують рятувати життя і здоров'я мешканців нашого міста", –– додав мер.

Нагадаємо, вранці 10 жовтня Збройні сили Російської Федерації випустили по Україні понад 80 ракет "Іскандер", "Калібр" Х-101, Х-555 та інших, понад половину з яких вдалося збити. Інші уразили критичну інфраструктуру та цивільні об'єкти, внаслідок атаки є загиблі та поранені.

Фокус також розповідав, як світ відреагував на масований обстріл українських міст.