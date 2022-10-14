У лікарнях досі перебуває 35 киян, які постраждали від обстрілу 10 жовтня, – Кличко
За словами столичного мера, майже третина госпіталізованих у тяжкому стані. 10 жовтня на місця "прильотів" виїжджало 50 машин швидкої допомоги.
У київських лікарнях досі перебуває 35 містян, які постраждали від обстрілу столиці росіянами 10 жовтня. Про це у себе в Telegram-каналі написав мер Віталій Кличко.
За словами міського голови, майже третина госпіталізованих залишається у стабільно тяжкому стані.
Кличко також розповів, що в день масового обстрілу Києва на місця "прильотів" виїжджало 50 машин швидкої допомоги. Загалом медики госпіталізували 43 особи. Крім того, лікарі надали амбулаторну медичну допомогу 23 потерпілим.
"Хочу подякувати столичним медикам, які працюють у посиленому режимі з початку широкомасштабного вторгнення, і продовжують рятувати життя і здоров'я мешканців нашого міста", –– додав мер.
Нагадаємо, вранці 10 жовтня Збройні сили Російської Федерації випустили по Україні понад 80 ракет "Іскандер", "Калібр" Х-101, Х-555 та інших, понад половину з яких вдалося збити. Інші уразили критичну інфраструктуру та цивільні об'єкти, внаслідок атаки є загиблі та поранені.
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