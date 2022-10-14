В больницах до сих пор находится 35 киевлян, пострадавших от обстрела 10 октября, – Кличко
По словам столичного мэра, почти треть госпитализированных в тяжелом состоянии. 10 октября на места "прилетов" выезжало 50 машин скорой помощи.
В киевских больницах до сих пор находится 35 горожан, пострадавших от обстрела столицы россиянами 10 октября. Об этом у себя в Telegram-канале написал мэр Виталий Кличко.
По словам городского головы, почти треть госпитализированных остается в стабильно тяжелом состоянии.
Кличко также рассказал, что в день массированного обстрела Киева на места "прилетов" выезжало 50 машин скорой помощи. Всего медики госпитализировали 43 человека. Кроме того, врачи оказали амбулаторную медицинскую помощь 23 пострадавшим.
"Хочу поблагодарить столичных медиков, которые работают в усиленном режиме с начала широкомасштабного вторжения, и продолжают спасать жизнь и здоровье жителей нашего города", –– добавил мэр.
Напомним, утром 10 октября Вооруженные силы Российской Федерации выпустили по Украине более 80 ракет "Искандер", "Калибр" Х-101, Х-555 и других, более половины из которых удалось сбить. Остальные поразили критическую инфраструктуру и гражданские объекты, в результате атаки есть погибшие и раненые.
Фокус также рассказывал, как мир отреагировал на массированный обстрел украинских городов.