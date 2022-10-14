В больницах до сих пор находится 35 киевлян, пострадавших от обстрела 10 октября, – Кличко

По словам столичного мэра, почти треть госпитализированных в тяжелом состоянии. 10 октября на места "прилетов" выезжало 50 машин скорой помощи.

Related video

В киевских больницах до сих пор находится 35 горожан, пострадавших от обстрела столицы россиянами 10 октября. Об этом у себя в Telegram-канале написал мэр Виталий Кличко.

По словам городского головы, почти треть госпитализированных остается в стабильно тяжелом состоянии.

Кличко также рассказал, что в день массированного обстрела Киева на места "прилетов" выезжало 50 машин скорой помощи. Всего медики госпитализировали 43 человека. Кроме того, врачи оказали амбулаторную медицинскую помощь 23 пострадавшим.

[ + – ] 10 октября в киевские больницы госпитализировали 43 человека Фото: Сергей Коровайный

"Хочу поблагодарить столичных медиков, которые работают в усиленном режиме с начала широкомасштабного вторжения, и продолжают спасать жизнь и здоровье жителей нашего города", –– добавил мэр.

Напомним, утром 10 октября Вооруженные силы Российской Федерации выпустили по Украине более 80 ракет "Искандер", "Калибр" Х-101, Х-555 и других, более половины из которых удалось сбить. Остальные поразили критическую инфраструктуру и гражданские объекты, в результате атаки есть погибшие и раненые.

Фокус также рассказывал, как мир отреагировал на массированный обстрел украинских городов.