ВС РФ выпустили более 40 снарядов по Никополю этой ночью

Ранение получил один человек, повреждены почти 30 зданий.

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ВС РФ этой ночью устроили массированный обстрел Днепропетровской области. Особенно пострадали Никопольская и Марганецкая громады. Об этом сообщает глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Били из "Градов" и тяжелой артиллерии. Жарче всего было в Никополе, туда прилетели более 40 российских снарядов", — заявил глава ОВА. По его словам ранения получил 47-летний мужчина.

[ + – ] В результате обстрела был ранен мужчина Фото: Соцсети

Обстрел вызвал несколько пожаров, с которыми спасатели уже справились. В результате обстрела были повреждены почти 30 многоэтажных и частных домов, промышленное предприятие, автомобили, несколько газопроводов и линий электропередач. Более 1500 семей остались без света.

В Марганецкой общине обошлось без пострадавших.

[ + – ] По Никополю было выпущено 40 снарядов Фото: Соцсети

Ранее Никополь также подвергался обстрелам оккупантов. В ночь на 13 октября в результате массированного удара были разрушены десятки домов, больница, собор, школа и повреждены коммуникации. Ранения получили пять человек.

А 11 октября ВС РФ вырустили более ста снарядов из РСЗО "Град". Ранены были шестилетний ребенок и две женщины.

Напомним, 10 октября российские войска устроили массированный ракетный обстрел Украины. Несколько ракет упали в центре Киева. 35 раненых в результате атаки столицы все еще находятся в больницах.