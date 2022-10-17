Виплати сім'ям загиблих білоруських добровольців від України не належить, – постанова

Виплати належать захисникам України, але не громадянам країн-агресорів — Росії та Білорусі.

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На сайті Верховної Ради опублікували актуальну версію постанови Кабінету Міністрів України №168, яка регулює виплати військовим під час воєнного стану.

Відповідно до постанови "Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам особового та офіцерського складу, працівникам поліції та їх сім'ям під час дії військового стану", грошова допомога у розмірі 15 млн гривень не виплачується громадянам Білорусі та Росії. Остання редакція ухвали датується 27 вересня.

Українське законодавство передбачає одноразову виплату у розмірі 15 млн. гривень сім'ї загиблого захисника України. Проте громадянин Білорусі чи Росії, які воювали за нашу країну, не отримають такої виплати.

Додамо, у ЗСУ існує полк імені Кастуся Калиновського, у якому воюють добровольці з Білорусі. Також є легіон "Свобода Росії", який складається з росіян, які вирішили перейти на бік української армії. За даними моніторингової групи "Беларускі Гаюн", у боях проти ЗС РФ загинуло вже 10 білорусів.

Нагадаємо, 6 липня загинув командир батальйону "Волат" із позивним "Брест". Він відбивав танкову атаку ЗС РФ однією з напрямів.

Також повідомлялося, що білоруські військові затрофеїли рідкісну модифікацію МТ-ЛБ із бойовим модулем від БТР-80А.