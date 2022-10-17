Семьям погибших белорусских добровольцев выплаты от Украины не положены, – постановление

Выплаты полагаются защитникам Украины, но не гражданам стран-агрессоров — России и Беларуси.

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На сайте Верховной Рады опубликовали актуальную версию постановления Кабинета Министров Украины №168, которое регулирует выплаты военным во время военного положения.

Согласно постановлению "Вопрос некоторых выплат военнослужащим, лицам личного и офицерского состава, полицейским и им семьям во время действия военного положения", денежная помощь в размере 15 млн гривен не выплачивается гражданам Беларуси и России. Последняя редакция постановления датируется 27 сентября.

Украинское законодательство предусматривает единоразовую выплату в размере 15 млн гривен семье погибшего защитника Украины. Однако гражданин Беларуси или России, которые воевали за нашу страну, не получат такой выплаты.

Добавим, в ВСУ существует полк имени Кастуся Калиновского, в котором воюют добровольцы из Беларуси. Также есть легион "Свобода России", состоящий из россиян, решивших перейти на сторону украинской армии. По данным мониторинговой группы "Беларускі Гаюн", в боях против ВС РФ погибло уже 10 белорусов.

Напомним, 6 июля погиб командир батальона "Волат" с позывным Брест. Он отражал танковую атаку ВС РФ на одном из направлений.

Также сообщалось, что белорусские военные затрофеили редкую модификацию МТ-ЛБ с боевым модулем от БТР-80А.