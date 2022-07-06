При отражении танковой атаки погиб белорусский командир батальона "Волат" с позывным Брест

Бойцы полка Кастусь Калиновского отражали попытку танкового прорыва ВС РФ, однако в какой-то момент с ними пропала связь. Теперь известно о смерти комбата и попадании в плен как минимум одного военного.

В боях за Украину погиб белорус с позывным Брест, возглавлявший батальон "Волат". Об этом сообщает полк Кастусь Калиновского в Телеграме.

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26 июня батальон "Волат", как составная часть полка Кастуся Калиновского, принимал участие в неравном бою в районе Лисичанска. Военные сдерживали попытку ВС РФ совершить танковый прорыв. Первая попытка атаковать была отбита, затем РФ бросила еще больше сил на прорыв. И их удалось отбить, наведя артиллерию на врага. Однако в какой-то момент связь с бойцами оборвалась.

Теперь стало известно, что выполняя свой военный долг, погиб командир батальона "Волат" с позывным Брест. Он был с первых дней на фронте. Был у истоков основания полка Кастусь Калиновского.

"Он был преданным сыном белорусской земли и верил в будущее свободной Беларуси. Это очень большая и болезненная потеря для нас всех", — пишут о погибшем бойце.

Также в результате боя несколько бойцов без вести пропали. Известно, что в плен попал боец "Тромбли". Судьба остальных бойцов остается неизвестной, их продолжают искать.

Напомним, 16 мая погиб командир роты батальона Кастуся Калиновского Павел Волат. Полк показал на видео боевые действия в Украине. На кадрах была видна работа минометчиков, вражеские обстрелы и уничтожение позиции ВС РФ.