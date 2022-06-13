Боец белорусского полка имени Кастуся Калиновского показал на видео боевые действия

На кадрах видна работа минометчиков, обстрелы ВС РФ, а также уничтожение вражеской позиции.

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Боец белорусского добровольческого полка в составе Интернационального легиона ВСУ показал бои с РФ от первого лица. Об этом сообщает пресс-служба полка имени Кастуся Калиновского.

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"Пошла заруба!", — говорит боец с позывным "Ракета" из полка имени Кастуся Калиновского.

На опубликованных кадрах видна работа минометного расчета с легким минометом. Нарезка содержит в себе разные моменты — как бойцы сидят под обстрелами, собираются в бой наперевес с гранатометами, а затем приходят на место, где раньше были российские военные. Бойцы ВСУ их уничтожили в ходе боестолкновения. В конце ролика видно как бойцы едут с боевого выхода вместе с собакой в машине.

"Навоевались. Круто было", — подытоживает боец.

Отметим, белорусские добровольцы воюют в составе Интернационального легиона ВСУ. Сначала объединение было батальоном, но бойцов становится больше, поэтому они теперь полк имени Кастуся Калиновского. В составе ВСУ воюет до 2 тысяч белорусов.

Напомним, в Украине появилась петиция, предлагающая дать гражданство воюющим в ВСУ белорусам. Автор петиции Алина Крамар утверждает, что белорусы наименее защищены среди бойцов из других стран так как их страна выступает на стороне России.

Ранее лидер оппозиции Светлана Тихановская заявила, что около 1500 белорусов добровольно воюют в рядах ВСУ.