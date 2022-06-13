Боєць білоруського полку імені Кастуся Калиновського показав на відео бойові дії

На кадрах видно роботу мінометників, обстріли ЗС РФ, а також знищення ворожої позиції.

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Боєць білоруського добровольчого полку у складі Міжнародного легіону ЗСУ показав бої з РФ від першої особи. Про це повідомляє пресслужба полку імені Кастуся Калиновського.

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"Пішла заруба!" — каже боєць із позивним "Ракета" з полку імені Кастуся Калиновського.

На опублікованих кадрах видно роботу мінометного розрахунку з легким мінометом. Нарізка містить у собі різні моменти — як бійці сидять під обстрілами, збираються в бій навперейми з гранатометами, а потім приходять на місце, де раніше були російські військові. Бійці ЗСУ їх знищили під час бойових зіткнень. Наприкінці ролика видно, як бійці їдуть з бойового виходу разом із собакою в машині.

"Навоювались. Круто було", — підсумовує боєць.

Зазначимо, білоруські добровольці воюють у складі Міжнародного легіону ЗСУ. Спочатку об'єднання було батальйоном, але бійців стає більшим, тому вони тепер полк імені Кастуся Каліновського. У складі ЗСУ воює до 2 тисяч білорусів.

Нагадаємо, в Україні з'явилася петиція, яка пропонує дати громадянство білорусам, які воюють у ЗСУ. Авторка петиції Аліна Крамар стверджує, що білоруси найменш захищені серед бійців з інших країн, оскільки їхня країна виступає на боці Росії.

Раніше лідерка опозиції Світлана Тихановська заявила, що близько 1500 білорусів добровільно воюють у лавах ЗСУ.