Белорусские военные затрофеили редкую модификацию МТ-ЛБ российских войск

Бойцы добровольческого полка Кастусь Калиновского захватили российский тягач, на который в РФ установили боевой модуль от БТР-80А.

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Бойцы белорусского полка имени Кастусь Калиновского затрофеили российскую МТ-ЛБ 6МБ — это редкая модификация тягача. Об этом сообщает пресс-служба полка в Телеграме.

"Вот такую "чупакабру" встретили по дороге на боевом выходе бойцы полка Кастусь Калиновского", — подписали фотографию военные.

МТ-ЛБ — это советский легкий гусеничный бронированный тягач, который находится на вооружении с 1964 года. Его изготавливал Харьковский тракторный завод, а создавался он для перевозки людей и грузов или же для перевозки на прицепе гаубиц.

[ + – ] Боевой модуль от БТР-80А

Особенностью версии МТ-ЛБ 6МБ состоит в том, что на нее установили башню от БТР-80А. В башне установлено 30-мм орудие 2А72 и пулемет ПКТМ 7,62 мм. Как пишут на "Милитарном", ранее на тягачи этого семейства устанавливали лишь пулеметы. Весь боекомплект машины находится за корпусом машины. Боевое отделение для оператора орудия находится внутри машины ниже крыши корпуса башни. Модуль также оснащается дневным и ночным прицелами.

Напомним, на Херсонском направлении ВСУ захватили новейший броневик АМН-590951 российских войск. Его представили только летом на форуме "Армия-2022".

Ранее в СМИ заявили, что армия РФ стала главным "поставщиком" тяжелой техники для ВСУ. С начала вторжения украинские военные захватили свыше 1000 единиц техники.