Білоруські військові затрофеїли рідкісну модифікацію МТ-ЛБ російських військ

Бійці добровольчого полку Кастуся Калиновського захопили російський тягач, на який в РФ встановили бойовий модуль від БТР-80А.

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Бійці білоруського полку імені Кастуся Калиновського затрофеїли російську МТ-ЛБ 6МБ — це рідкісна модифікація тягача. Про це повідомляє пресслужба полку в телеграмі.

"От таку "чупакабру" зустріли дорогою на бойовому виході бійці полку Кастуся Калиновського", — підписали фото військові.

МТ-ЛБ — це радянський легкий гусеничний броньований тягач, який знаходиться на озброєнні з 1964 року. Його виготовляв Харківський тракторний завод, а створювався він для перевезення людей і вантажів або для перевезення на причепі гаубиць.

[ + – ] Бойовий модуль від БТР-80А

Особливістю версії МТ-ЛБ 6МБ є те, що на неї встановили вежу від БТР-80А. У вежі встановлено 30-мм знаряддя 2А72 та кулемет ПКТМ 7,62 мм. Як пишуть на "Мілітарному", раніше на тягачі цієї родини встановлювали лише кулемети. Весь боєкомплект машини знаходиться за корпусом. Бойове відділення для оператора зброї знаходиться всередині машини нижче за дах корпусу вежі. Модуль також оснащується денним і нічним прицілами.

Нагадаємо, на Херсонському напрямку ЗСУ захопили новітній броньовик АМН-590951 російських військ. Його представили лише влітку на форумі "Армія-2022".

Раніше у ЗМІ заявили, що армія РФ стала головним "постачальником" важкої техніки для ЗСУ. З початку вторгнення українські військові захопили понад 1 000 одиниць техніки.