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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Немає повноцінних ескадрилій: які проблеми показують фото з бази ПКС РФ у Єйську

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Фото: РИА-Новости | Учора в Єйську впав Су-34

На авіабазі в Єйську, де вчора розбився Су-34, виявилося недостатньо літаків для створення ескадрильї з 12 бортів.

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17 жовтня в Єйську врізався винищувач-бомбардувальник Су-34. На порталі The War Zone опублікували супутникове зображення з аеродрому, яке показує стан справ на базі.

У Повітряно-космічних військах РФ одна ескадрилья складається з 12 літаків. На супутниковому зображенні від 6 жовтня видно, що на базі немає жодної повноцінної ескадрильї:

  • 10 винищувачів-бомбардувальників Су-34
  • 7 штурмовиків Су-25
  • 2 винищувачі Су-30СМ

Як зазначають у Defense Express, супутниковий знімок показує реальний стан справ із російською авіацією. Вона зазнала суттєвих втрат завдяки технічним несправностям і роботі українських засобів ППО.

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Супутниковий знімок аеродрому в Єйську

Також на аеродромі помічені два патрульні літаки Іл-38 і два Ту-134УБЛ. Якщо завдання Іл-38 очевидніше — моніторинг судноплавства зерновим коридором в Одесі, то Ту-134 можуть використовувати або для навчання екіпажів на бомбардувальники Ту-22М3, або для перевезення вищого військового керівництва РФ.

Нагадаємо, 17 жовтня в Єйську на житловий будинок упав російський надзвуковий винищувач-бомбардувальник Су-34. Пізніше з'явилося відео з камери спостереження, де відбито момент падіння. За даними росЗМІ, з моменту повномасштабного вторгнення це вже 10 небойова втрата в авіації РФ.