Нет полноценных эскадрилий: какие проблемы показывают фото с базы ВКС РФ в Ейске

На авиабазе в Ейске, где вчера потерпел крушение Су-34, оказывается недостаточно самолетов для создания эскадрильи из 12 бортов.

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17 октября в Ейске врезался истребитель-бомбардировщик Су-34. На портале The War Zone опубликовали спутниковое изображение с аэродрома, которое показывает положение дел на базе.

В Воздушно-космических войсках РФ одна эскадрилья состоит из 12 самолетов. На спутниковом изображении от 6 октября видно, что на базе нет ни одной полноценной эскадрильи:

10 истребителей-бомбардировщиков Су-34

7 штурмовиков Су-25

2 истребителя Су-30СМ

Как отмечают в Defense Express, спутниковый снимок показывает реальное положение дел с российской авиацией. Она понесла существенные потери благодаря техническим неисправностям и работе украинских средств ПВО.

[ + – ] Спутниковый снимок аэродрома в Ейске

Также на аэродроме замечены два патрульных самолета Ил-38 и два Ту-134УБЛ. Если задача Ил-38 более очевидна — мониторинг судоходства по зерновому коридору в Одессе. То Ту-134 могут использовать либо для обучения экипажей на бомбардировщики Ту-22М3, либо для перевозки высшего военного руководства РФ.

Напомним, 17 октября в Ейске на жилой дом упал российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34. Позднее появилось видео с камеры наблюдения, на которой запечатлен момент падения. По данным росСМИ, с момента полномасштабного вторжения это уже 10 небоевая потеря в авиации у РФ.