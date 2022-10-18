Встановлено одне з місцезнаходжень Гіркіна в Україні, — ГУР (відео)

За словами глави відомства Кирила Буданова, ексватажок бойовиків уже прибув на територію окупованої України. А сума винагороди за затримання ексватажка бойовиків не така висока з урахуванням того, що він є важливим носієм інформації.

Related video

Керівник ГУР Кирило Буданов не вважає оголошену винагороду "за голову" Гіркіна 100 тис. доларів завищеною, з урахуванням того, про що польовий командир бойовиків міг би розповісти міжнародному суду. За словами голови ГУР, "Гіркін — це клієнт Гааги". Про це глава ГУР розповів в інтерв'ю YouTube-каналу "Орестократія".

"Це не так дорого, він важливий носій інформації, це, як то кажуть, клієнт уже Гааги, навіть не наш буде <…> ГУР знайде 100 тисяч доларів для цього", — пояснив Буданов, додавши, що є певна ймовірність його затримання.

[ + – ] Буданов — про Гіркіна, дивитись з 11:28

"Нам відомо одне з його місцезнаходжень. Він уже прибув на територію окупованої України. Усе решта — давайте почекаємо. Крім усього шлаку, який надсилають на вказаний номер, кілька людей мали реальні пропозиції", — сказав Буданов.

Волонтери

Полювання на "ексміністра оборони ДНР" було запропоновано у соцмережах. Представник "Правого сектору" Сергій Стерненко першим запропонував 10 тисяч доларів.

Начальник розвідки Кирило Буданов також наголосив на розвиненому волонтерському русі, він назвав імена громадян України, які передали ЗСУ кілька автомобілів.

"Автотранспорт зараз — це витратний матеріал. На фронті автомобіль довго не живе, а їх потрібно багато. Виходить з ладу, або знищені — їх потрібно чимось замінити", — сказав Буданов, пояснивши, що проведення тендерів для держзакупівель потребує часу, а автомобілі потрібні зараз, тож небайдужі люди допомагають.

Нагадаємо, що радник ОП Олексій Арестович пророкує загибель Ігорю Гіркіну "від своїх же". За словами радника ОП, малоймовірно, що Гіркін потрапить у полон — він швидше застрелиться або буде застрелений товаришами по службі.

Раніше Фокус повідомляв, що в ГУР назвали суму винагороди "за голову" Гіркіна. Головне управління розвідки України підтримало "флешмоб" громадян у соцмережах — сума нагороди за затримання бойовика зросла вдвічі.