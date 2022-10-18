Установлено одно из местонахождений Гиркина в Украине, — ГУР (видео)

По словам главы ведомства Кирилла Буданова, экс-главарь боевиков уже прибыл на территорию оккупированной Украины. А сумма вознаграждения за поимку экс-главаря боевиков не такая высокая с учетом того, что он важный носитель информации.

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Руководитель ГУР Кирилл Буданов не считает объявленное вознаграждение "за голову" Гиркина в 100 тыс. долларов завышенным, с учетом того, о чем полевой командир боевиков мог бы поведать международному суду. По словам главы ГУР, "Гиркин — это клиент Гааги". Об этом глава ГУР рассказал в интервью YouTube-каналу "Орестократія".

"Это не так дорого, он важный носитель информации, это, как говорится, клиент уже Гааги, даже не наш будет <…> Гур найдет 100 тысяч долларов для этого", — пояснил Буданов, добавив, что есть определенная вероятность его поимки.

[ + – ] Буданов — о Гиркине, смотреть с 11:28

"Нам известно одно из его местонахождений. Он уже прибыл на территорию оккупированной Украины. Все остальное — давайте подождем. Кроме всего шлака, который присылают на указанный номер, у нескольких человек были реальные предложения", — сказал Буданов.

Волонтеры

Охота на "экс-министра обороны ДНР" была предложена в соцсетях. Представитель "Правого сектора" Сергей Стерненко первым предложил 10 тысяч долларов.

Начальник разведки Кирилл Буданов также отметил развитое волонтерское движение, он назвал имена граждан Украины, которые передали ВСУ несколько автомобилей.

"Автотранспорт сейчас — это расходный материал. На фронте автомобиль долго не живет, а их нужно много. Выходит из строя, или уничтожена — их нужно чем-то заменить", — сказал Буданов, объяснив, что проведение тендеров для госзакупок требует времени, а автомобили нужны сейчас, поэтому небезразличные люди помогают.

Напомним, что советник ОП Алексей Арестович предрекает гибель Игорю Гиркину "от своих же". По словам советника ОП, представляется маловероятным, что Гиркин попадет в плен — он скорее застрелится или же будет застрелен сослуживцами.

Ранее Фокус сообщал, что в ГУР назвали сумму вознаграждения "за голову" Гиркина. Главное управление разведки Украины поддержало "флешмоб" граждан в соцсетях — сумма награды за поимку боевика выросла вдвое.