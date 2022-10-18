"Грохнут свои же": Арестович предрек Игорю Гиркину гибель в Украине (видео)

Советник ОП полагает, что Стрелков сильно рискует, отправившись на фронт, поскольку на передовой больше шансов погибнуть, в том числе и от рук своих сослуживцев.

Related video

Советник Офиса президента Алексей Арестович на канале "Фейгин LIVE" прокомментировал ситуацию с бывшим главарем пророссийских боевиков "ДНР" Игорем Стрелковым (Гиркиным), который отправился на войну в Украину. По мнению советника, Стрелков вряд ли попадет в плен — он скорее застрелится или, что более вероятно, его застрелят его же сослуживцы.

Арестович отметил, что у Стрелкова больше шансов погибнуть, чем попасть в плен. Возможно даже ему удастся "отпетлять" и даже избежать плена, как избежали плена многие российские военные, выйдя из окружения под Изюмом и Лиманом.

"Я не думаю, что он доставит нам такое удовольствие, скорее всего, застрелится. Можно как угодно к нему относиться, но я*ца у него есть… Погибнуть у него больше шансов, чем попасть в плен", — полагает Арестович.

Кроме того, существует вероятность того, что Стрелкова ликвидируют свои же сослуживцы, поскольку на фронте это сделать гораздо проще, чем, например, в Москве.

"Гораздо более вероятно, что его "грохнут" свои же. В чем проблема знаковых персоналий, находящихся на линии фронта? Тебя там гораздо легче убить, чем в Москве. Скажут, случился обстрел… такая беда, а тело сгорело. Поэтому он такой дядька, рисковый", – считает советник.

Относительно того, каким образом Стрелков попал на войну, Арестович предположил, что на это было распоряжение военного руководства РФ, а не его личный пиар, так как сам по себе пиар на фронте — очень сомнительное занятие.

Напомним, 15 октября в Сети появилась информация о том, что бывший "министр обороны ДНР" Игорь Стрелков (Гиркин) отправился на фронт в Украину. Пользователи заметили, что на его ранее достаточно активном Telergam-канале перестали появляться свежие публикации. А 15 октября появилось фото Стрелкова, одетым в камуфляжную форму российской армии.

Главное управления разведки Минобороны Украины 16 октября опубликовало заявление, где говорится что ведомство готово заплатить $100 тысяч за пленного Игоря Стрелкова. Таким образом военная разведка присоединилась к "флешмобу" в соцсетях, в ходе которого за пленного Стрелкова готовы выплатить денежное вознаграждение.