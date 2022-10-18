"Приб'ють свої ж": Арестович пророкував Ігорю Гіркіну загибель в Україні (відео)

Радник ОП вважає, що Стрєлков сильно ризикує, вирушивши на фронт, оскільки на передовій більше шансів загинути, зокрема й від рук своїх товаришів по службі.

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Радник Офісу президента Олексій Арестович на каналі "Фейгін LIVE" прокоментував ситуацію з колишнім ватажком проросійських бойовиків "ДНР" Ігорем Стрєлковим (Гіркіним), який вирушив на війну в Україну. На думку радника, Стрєлков навряд чи потрапить у полон — він швидше застрелиться або, що ймовірніше, його застрелять його товариші по службі.

Арестович зазначив, що у Стрєлкова більше шансів загинути, ніж потрапити в полон. Можливо навіть йому вдасться "відпетляти" і навіть уникнути полону, як уникнули полону багато російських військових, вийшовши з оточення під Ізюмом та Лиманом.

"Я не думаю, що він принесе нам таке задоволення, найімовірніше, застрелиться. Можна як завгодно до нього ставитися, але я*ця у нього є... Загинути в нього більше шансів, ніж потрапити в полон", — вважає Арестович.

Крім того, існує ймовірність того, що Стрєлкова ліквідують свої ж товариші по службі, оскільки на фронті це зробити набагато простіше, ніж, наприклад, у Москві.

"Набагато ймовірніше, що його "приб'ють" свої ж. У чому проблема знакових персоналій, що знаходяться на лінії фронту? Тебе там набагато легше вбити, ніж у Москві. Скажуть, стався обстріл …, така біда, а тіло згоріло. Тому він такий дядько, ризиковий", — вважає радник.

Щодо того, як Стрєлков потрапив на війну, Арестович припустив, що на це було розпорядження військового керівництва РФ, а не його особистий піар, тому що сам собою піар на фронті — дуже сумнівне заняття.

Нагадаємо, 15 жовтня у мережі з'явилася інформація про те, що колишній "міністр оборони ДНР" Ігор Стрєлков (Гіркін) вирушив на фронт в Україну. Користувачі зауважили, що на його раніше досить активному Telergam-каналі перестали з'являтися нові публікації. А 15 жовтня з'явилося фото Стрєлкова, одягненим у камуфляжну форму російської армії.

Головне управління розвідки Міноборони України 16 жовтня опублікувало заяву, де йдеться, що відомство готове заплатити $100 тисяч за полоненого Ігоря Стрєлкова. Так військова розвідка приєдналася до "флешмобу" у соцмережах, під час якого за полоненого Стрєлкова готові виплатити грошову винагороду.