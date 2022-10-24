Взимку наступальні дії будуть мінімальними, розпочнеться артилерійський "пінг-понг", — експерт

В умовах зими багато що на фронті залежить від якості артилерії та підготовки артилеристів, розповів Михайло Жирохов в інтерв'ю Фокусу.

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У зимовий період перебіг повномасштабної війни залежить переважно від ефективності артилерійського озброєння, оскільки проводити наступ у таких умовах важко. Військовий експерт Михайло Жирохов розповів Фокусу в інтерв'ю "Мобілізація, заморозка фронту та артилерійські дуелі. Як зміниться характер війни в холоди" про особливості зимової кампанії.

За словами експерта, важливим питанням зараз є якість артилерії та підготовка артилеристів. Жирохов звернув увагу на те, що у багатьох пакетах міжнародної військової допомоги, поставлених Україні, були артилерійські гармати та пускові установки.

"Але до складу останнього увійшли боєкомплект — снарядів для 155-мм артилерії та РСЗВ HIMARS. Це означає, що ті гармати, які поставлені раніше, працюють та працюють ефективно. Зараз у публічному полі ми бачимо, що повернулися з Литви після ремонту німецькі самохідні артилерійські установки "Panzerhaubitze 2000". Тобто вони відпрацювали свій термін служби — 50 тисяч снарядів на ствол, і потребували ремонту".

До того ж, як каже експерт, українська армія зазнає малих втрат артилерії. Про це можна судити зі "звітів" росіян — вони дуже швидко викладають фото та відео із втратами в Інтернет. Серед них є гаубиці М 777, але немає жодного HIMARS чи САУ "Краб", що означає, що артилеристи діють досить ефективно і в контрбатарейній боротьбі — якщо не повністю виграють, то не поступаються росіянам.

Повну версію інтерв'ю з військовим експертом Михайлом Жироховим читайте на сайті Фокусу.