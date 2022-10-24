Зимой наступательные действия будут минимальны, начнется артиллерийский "пинг-понг", — эксперт

В условиях зимы многое на фронте зависит от качества артиллерии и подготовки артиллеристов, рассказал Михаил Жирохов в интервью Фокусу.

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В зимний период ход полномасштабной войны зависит преимущественно от эффективности артиллерийского вооружения, так как проводить наступление в таких условиях затруднительно. Военный эксперт Михаил Жирохов рассказал Фокусу в интервью "Мобилизация, заморозка фронта и артиллерийские дуэли. Как изменится характер войны в холода" об особенностях зимней кампании.

По словам эксперта, на важным вопросом на данный момент является качество артиллерии и подготовка артиллеристов. Жирохов обратил внимание на то, что во многих пакетах международной военной помощи, поставленных Украине, были артиллерийские пушки и пусковые установки.

"Но в состав последнего вошли боекомплект – снарядов для 155-мм артиллерии и РСЗО HIMARS. Это означает, что те пушки, которые были поставлены ранее, работают и работают эффективно. Сейчас в публичном поле мы видим, что вернулись из Литвы после ремонта немецкие самоходные артиллерийские установки "Panzerhaubitze 2000". То есть они отработали свой срок службы – 50 тысяч снарядов на ствол, и нуждались в ремонте".

К тому же, как говорит эксперт, украинская армия несет малые потери артиллерии. Об этом можно судить из "отчетов" россиян – они очень быстро выкладывают фото и видео с потерями в Интернет. Среди них есть гаубицы М 777, но нет ни одного HIMARS или САУ "Краб", что означает, что артиллеристы действуют достаточно эффективно и в контрбатарейной борьбе – если не полностью выигрывают, то не уступают россиянам.

Полную версию интервью с военным экспертом Михаилом Жироховым читайте на сайте Фокуса.