МЗС Індії радить своїм громадянам негайно виїхати з України в сусідні країни

Зовнішньополітичне відомство Індії, яка продовжує активно співпрацювати з Росією у торговельній сфері, заявляє про ескалацію конфлікту та дає рекомендації індусам про виїзд в інші держави.

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Міністерство закордонних справ Індії закликало своїх громадян негайно виїхати з України до сусідніх країн. Про це пише індійське видання The Economic Times.

Як уточнюється, посольство Індії у Києві ще 19 жовтня звернулося до співвітчизників, які проживають в Україні, враховуючи студентів, із рекомендацією перебратися до інших держав.

"Зважаючи на погіршення ситуації з безпекою і нещодавньою ескалацією бойових дій в Україні індійським громадянам рекомендується утриматися від поїздок у цю країну", –– йшлося у повідомленні.

Пізніше речник МЗС Індії Аріндам Багчі опублікував у своєму Twitter інструкцію щодо забезпечення якнайшвидшого виїзду громадян в Угорщину, Польщу, Молдову, Словаччину та Румунію.

Аналогічні рекомендації оприлюднено й на офіційному сайті посольства Індії у Києві. У документі перераховуються всі можливі маршрути для виїзду з України. При цьому дипломатичне відомство порадило індійцям дотримуватися максимальних запобіжних заходів у процесі виїзду за кордон.

Індія вважається давнім союзником Росії. Так, 12 жовтня Генеральна асамблея ООН проголосувала за резолюцію із засудженням анексії чотирьох регіонів України та вимогою до РФ негайно вивести свої війська з території країни. Однак Індія утрималася і не голосувала за резолюцію.

Нині Індія є другим найбільшим нафтовим клієнтом Росії після Китаю. Проте уряд Індії заявив про готовність розглянути пропозицію західних країн щодо обмеження цін на закупівлю російської нафти.

Раніше Фокус у своїй статті розповідав, що може дати Україні дружба з Індією.