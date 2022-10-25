МИД Индии советует своим гражданам немедленно выехать из Украины в соседние страны

Внешнеполитическое ведомство Индии, которая продолжает активно сотрудничать с Россией в торговой сфере, заявляет об эскалации конфликта и дает рекомендации индусам о выезде в другие государства.

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Министерство иностранных дел Индии призвало своих граждан немедленно выехать из Украины в соседние страны. Об этом пишет индийское издание The Economic Times.

Как уточняется, посольство Индии в Киеве еще 19 октября обратилось к соотечественникам, проживающим в Украине, включая студентов, с рекомендацией перебраться в другие государства.

"Ввиду ухудшающейся ситуации с безопасностью и недавней эскалацией боевых действий в Украине индийским гражданам рекомендуется воздержаться от поездок в эту страну", –– говорились в сообщении.

Позже спикер МИД Индии Ариндам Багчи опубликовал в своем Twitter инструкцию по обеспечению скорейшего выезда граждан в Венгрию, Польшу, Молдавию, Словакию и Румынию.

Аналогичные рекомендации обнародованы и на официальном сайте посольства Индии в Киеве. В документе перечисляются все возможные маршруты для выезда из Украины. При этом дипломатическое ведомство посоветовало индийцам соблюдать максимальные меры предосторожности при выезде за рубеж.

Индия считается давним союзником России. Так, 12 октября Генеральная ассамблея ООН проголосовала за резолюцию с осуждением аннексии четырех регионов Украины и требованием к РФ немедленно вывести свои войска с территории страны. Однако Индия воздержалась и не голосовала за резолюцию.

В настоящее время Индия является вторым крупнейшим нефтяным клиентом России после Китая. Тем не менее правительство Индии заявило о готовности рассмотреть предложение западных стран поводу ограничения цен на закупку российской нефти.

Ранее Фокус в своей статье рассказывал, что может дать Украине дружба с Индией.