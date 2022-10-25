Герой "Врятувати рядового Раяна": що відомо про 101 дивізію США, перекинуту в Румунію

Частини 101-ї десантно-штурмової дивізії США заявляють про готовність зайти на територію України, якщо РФ піде на суттєву ескалацію війни або атакує НАТО. Історія дивізії сягає часів Другої світової війни.

Related video

Елітна американська 101 повітряно-десантна дивізія прибула до Румунії. Друга бригада з її складу готова вступити у війну в Україні у разі ескалації бойових дій або нападу РФ на НАТО. Фокус розбирався, чим відома ця дивізія.

101-а дивізія США та фільм "Врятувати рядового Раяна".

Фільм Стівена Спілберга від 1998 року про висадку союзників у Нормандії під час Другої світової війни отримав 5 премій "Оскар". Однак примітним є той факт, що головний герой фільму капітан Джон Міллер (Том Генкс) шукав військовослужбовця 101-ї дивізії рядового Джеймса Френсіса Раяна.

[ + – ] Рядовий Джеймс Раян служив у 101-й повітряно-десантній дивізії

Чи готові перетнути кордон з Україною?

Командири 101-ї повітряної десантної дивізії США заявляли, що вони готові зайти в Україну у разі нападу РФ на країну НАТО або за суттєвої ескалації бойових дій. Загалом до Румунії перекинули 4700 бійців, вони проходять навчання за кілька кілометрів від кордонів з Україною.

[ + – ] Сюжет журналістів про 101 дивізію США в Румунії.

У процесі навчань США відпрацьовують сценарії, що були під час російсько-української війни. У Штатах прямо заявляють, що бойове угруповання в Румунії створене через загрозу з боку РФ — прорив на Одесу та відрізання України від виходу до морів. Окрім особового складу Штати перекинули важку техніку. Навчання відбуваються разом із національною армією Румунії.

[ + – ] 4700 бійців у Румунії вже у Румунії

Штати вперше з часів Другої світової війни перекинули частини 101-ї десантно-штурмової дивізії.

Чим відома 101-ша дивізія США

Бійці 101-ї десантно-штурмової дивізії — це одне з найбільш боєздатних формувань в американській армії. Історія дивізії йде у роки Другої світової війни. Його сформували у 1942 році в штаті Луїзіана. Прізвисько "орли, що кричать" походить від емблеми, на який зображений орел. Дивізія призначена для виконання спеціальних завдань у ролі десантно-штурмового з'єднання.

[ + – ] Емблема 101 дивізії ДШВ США

За свою історію військові взяли участь у багатьох війнах:

Друга світова

В'єтнамська війна

Війна у Перській затоці

Війна в Іраку

Війна у Косові

Війна в Афганістані

Війна у Сомалі

Військовослужбовці, які пройшли службу в десантній дивізії, обіймали високі посади у США, ставали артистами та письменниками. Зокрема, музикант Джиммі Гендрікс, політики у низці штатів, рестлер Томі Мерсер та багато інших.

[ + – ] Навчання 101 повітряно-десантної дивізії США

Бійці дивізії виконували складні завдання. Завдяки популяризації її в масовій культурі дивізія є найбільш популярною в США і викликає найбільше гордості. Однією з останніх місій, де задіяні бійці й досі, — це війна в Сомалі. Військові залучені до операцій з 2009 року. Близько 40 десантників прибули у квітні 2017 року для підвищення боєздатності армії Сомалі в боях проти ісламістів.