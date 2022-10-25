Герой "Спасти рядового Райана": что известно о 101-й дивизии США, переброшенной в Румынию

Части 101-й десантно-штурмовой дивизии США заявляют о готовности зайти на территорию Украины, если РФ пойдет на существенную эскалацию войны или же атакует НАТО. История дивизии уходит во времена Второй мировой войны.

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Элитная американская 101-я воздушно-десантная дивизия прибыла в Румынию. 2-я бригада из ее состава готова вступить в войну в Украине в случае эскалации боевых действий или нападения РФ на НАТО. Фокус разбирался, чем известная эта дивизия.

101-я дивизия США и фильм "Спасти рядового Райана".

Фильм Стивена Спилберга от 1998 года о высадке союзников в Нормандии во время Второй мировой войны получил 5 премий "Оскар". Однако примечателен тот факт, что главный герой фильма капитан Джон Миллер (Том Хэнкс) искал военнослужащего 101-й дивизии рядового Джеймса Френсиса Райана.

[ + – ] Рядовой Джеймс Райан служил в 101-й воздушно-десантной дивизии

Готовы пересечь границу с Украиной?

Командиры 101-й воздушной десантной дивизии США заявляли, что они готовы зайти в Украину в случае нападения РФ на страну НАТО или же при существенной эскалации боевых действий. Всего в Румынию перебросили 4700 бойцов, они проходят учения в нескольких километрах от границ с Украиной.

[ + – ] Сюжет журналистов о 101-й дивизии США в Румынии

В ходе учений США отрабатывают сценарии, которые были в ходе российско-украинской войны. В Штатах прямо заявляют, что боевая группировка в Румынии создана из-за угрозы со стороны РФ — прорыва на Одессу и отрезания Украины от выхода к морям. Кроме личного состава Штаты перебросили тяжелую технику. Учения проходят вместе с национальной армией Румынии.

[ + – ] 4700 бойцов в Румынии уже в Румынии

Штаты впервые со времен Второй мировой войны перебросили части 101-й десантно-штурмовой дивизии.

Чем известна 101-я дивизия США

Бойцы 101-й десантно-штурмовой дивизии — это одно из самых боеспособных формирований в американской армии. История дивизии уходит в годы Второй мировой войны. Его сформировали в 1942 году в штате Луизиана. Прозвище "кричащие орлы" происходит от эмблемы, на который изображен орел. Дивизия предназначена для выполнения специальных задач в роли десантно-штурмового соединения.

[ + – ] Эмблема 101-й дивизии ДШВ США

За свою историю военные приняли участие во многих войнах:

Вторая мировая

Вьетнамская война

Война в Персидском заливе

Война в Ираке

Война в Косово

Война в Афганистане

Война в Сомали

Военнослужащие, прошедшие службу в десантной дивизии, занимали высокие должности в США, становились артистами и писателями. В частности, музыкант Джими Хендрикс, политики в ряде штатов, рестлер Томи Мерсер и много других.

[ + – ] Учения 101-й воздушно-десантной дивизии США

Бойцы дивизии выполняли сложные задачи. Благодаря популяризации ее в массовой культуре, дивизия является наиболее популярной в США и вызывает больше всего гордости. Одной из последний миссий, где задействованы бойцы до сих пор — это война в Сомали. Военные задействованы в операции с 2009 года. Около 40 десантников прибыли в апреле 2017 года для повышения боеспособности сомалийской армии в боях против исламистов.