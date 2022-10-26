"Ризикують потрапити в котел": війська РФ навряд чи вестимуть вуличні бої в Херсоні, — Резніков

ЗСУ контролюють усі мости через Дніпро за допомогою артилерії, тому залишатися у місті російським силам буде ризиковано і вони намагатимуться втекти, заявив міністр оборони.

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Російські війська навряд чи намагатимуться вести вуличні бої за Херсон, оскільки ризикують опинитися в котлі на тлі повного контролю за мостами через Дніпро з боку Збройних сил України. Про це в інтерв'ю телеканалу Fox News заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

Щиро кажучи, я не вірю, що росіяни зможуть вести вуличні бої. Тому що для них це марно. Ми контролюємо всі мости на річці Дніпро, використовуючи HIMARS та іншу артилерію. І для них ризиковано залишатися в Херсоні, бо вони потім не зможуть втекти, як це зробили на Харківському напрямку, в Ізюмі та інших містах. Дуже ризиковано для них опинитися в котлі, я думаю вони втечуть", — зазначив міністр.

Резніков додав, що наразі війна в Україні перебуває у третій фазі. Перша фаза полягала в тому, щоб зупинити наступ військ РФ, друга була зосереджена навколо стабілізації лінії фронту, а третя полягає у звільненні захоплених територій, уточнив глава Міноборони.

Водночас Резніков визнав, що наразі контрнаступ Збройних сил України сповільнився. За його словами, це сталося через погодні умови, зокрема дощ, проте українські захисники продовжать звільняти територію "село за селом та крок за кроком".

Нагадаємо, у червні радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань повідомляв, що російські війська ведуть підготовку до вуличних боїв в обласному центрі.

Водночас аналітики вважають, що Збройні сили України звільнять Херсон до кінця цього року.