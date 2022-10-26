"Рискуют попасть в котел": войска РФ вряд ли будут вести уличные бои в Херсоне, — Резников

ВСУ контролируют все мосты через Днепр при помощи артиллерии, поэтому оставаться в городе российским силам будет рискованно и они попытаются сбежать, заявил министр обороны.

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Российские войска вряд ли будут предпринимать попытки вести уличные бои за Херсон, так как рискуют оказаться в котле на фоне полного контроля за мостами через Днепр со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

"Честно говоря, я не верю, что россияне смогут вести уличные бои. Потому что для них это бесполезно. Мы контролируем все мосты на реке Днепр, используя HIMARS и другую артиллерию. И для них рискованно оставаться в Херсоне, потому что они потом не смогут убежать, как сделали это на Харьковском направлении, в Изюме и других городах. Очень рискованно для них оказаться в котле, я думаю они сбегут", — отметил министр.

Резников добавил, что на данный момент война в Украине находится в третьей фазе. Первая фаза заключалась в том, чтобы остановить продвижение войск РФ, вторая была сосредоточена вокруг стабилизации линии фронта, а третья заключается в освобождении захваченных территорий, уточнил глава Минобороны.

В то же время Резников признал, что на данный момент контрнаступление Вооруженных сил Украины замедлилось. По его словам. это произошло из-за погодных условий, в частности, дождя, однако украинские защитники продолжат освобождать территорию "село за селом и шаг за шагом".

Напомним, в июне советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань сообщал, что российские войска ведут подготовку к уличным боям в областном центре.

Тем временем аналитики считают, что Вооруженные силы Украины освободят Херсон до конца этого года.