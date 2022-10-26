Російські хакери атакували парламент Ізраїлю: причому тут іранські дрони та Україна

Кіберзлочинці залишили зашифроване послання, в якому говорили, що сайт парламенту зазнав нападу через підтримку Ізраїлем української сторони у війні з Росією.

Related video

Хакери із РФ зламали офіційний сайт парламенту Ізраїлю. Про це повідомили в ефірі "12 каналів".

Російські кіберзлочинці атакували сайт ізраїльського парламенту у середу, 26 жовтня. Фахівці з кібербезпеки впоралися із цією атакою. Але протягом деякого часу сайт був недоступний. Також депутати парламенту не могли деякий час скористатися своїми електронними поштами.

Вже відомо, що збої в роботі сайту організувало угруповання хакерів Killnet. Вважається, що вони безпосередньо наближені до керівництва РФ.

Крім того, кіберзлочинці залишили зашифроване послання, в якому звинуватили Ізраїль у допомозі Україні.

На думку журналістів, під "допомогою" зловмисники мали на увазі заяву Ізраїлю про те, що його фахівці мають вагомі докази про використання ЗС РФ іранських дронів в Україні.

Хто такі хакери Killnet

Гурт "Killnet" активно діє з початку війни в Україні, атакуючи не лише українські системи, а й інтернет-ресурси союзників України. Інженери та програмісти активно працюють над тим, щоб закрити бекдори, що дозволили провести DDoS-атаки, та зміцнити кіберінфраструктуру. Хактивіст заявив, що такі атаки не можуть завдати відчутної шкоди, — йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, раніше російські хакери Killnet влаштували DDoS-атаки на найбільші аеропорти США. Фахівець заявив, що ДДоС-атаки призвели до того, що пасажири не могли зайти на вебсайти, щоб дізнатися про таку інформацію, як розклад польотів, ступінь завантаженості аеропорту та інше.

Крім того, російські хакери розсилали віруси під виглядом повісток. Вони зробили імейл-розсилку PDF-файлів, які містять, насправді, малвар — тобто шкідливу програму.