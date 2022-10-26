Российские хакеры атаковали парламент Израиля: причем тут иранские дроны и Украина

Киберпреступники оставили зашифрованное послание, в котором говорили, что сайт парламента подвергся нападению из-за поддержки Израилем украинской стороны в войне с Россией.

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Хакеры из РФ взломали официальный сайт парламента Израиля. Об этом сообщили в эфире "12 канала".

Российские киберпреступники атаковали сайт израильского парламента в среду, 26 октября. Специалисты по кибербезопасности справились с этой атакой. Но в течении некоторого времени сайт был недоступен. Также депутаты парламента не могли некоторое время пользоваться своими электронными почтами.

Уже известно, что сбои в работе сайта организовала группировка хакеров "Killnet". Считается, что именно они непосредственно приближены к руководству РФ.

Кроме того, киберпреступники оставили зашифрованное послание, в котором обвинили Израиль в помощи Украине.

По мнению журналистов, под "помощью" злоумышленники имели в виду заявление Израиля о том, что его специалисты обладают вескими доказательствами об использовании ВС РФ иранских дронов в Украине.

Кто такие хакеры Killnet

Группа "Killnet" активно действует с начала войны в Украине, атакуя не только украинские системы, но и интернет-ресурсы союзников Украины. Инженеры и программисты активно работают над тем, чтобы закрыть бэкдоры, позволившие провести DDoS-атаки, и укрепить киберинфраструктуру. Халтквист заявил, что подобного рода атаки не могут нанести ощутимого вреда, — говорится в материале.

Напомним, ранее российские хакеры Killnet устроили DDoS-атаки на крупнейшие аэропорты США. Специалист заявил, что ДДоС-атаки привели к тому, что пассажиры не могли зайти на веб-сайты, чтобы узнать такую информацию, как расписание полетов, степень загруженности аэропорта и пр.

Кроме того, российские хакеры рассылали вирусы под видом повесток. Они сделали е-мейл-рассылку PDF-файлов, содержащих, на самом деле, малварь — т.е. вредоносную программу.