У Бахмуті ЗСУ прорвали лінію оборони російської армії та просунулися вглиб

Але ЗС РФ продовжують атакувати місто на Донеччині, в якому залишилося багато цивільних.

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У Бахмуті, Донецької області, українські захисники прорвали лінію оборони російської армії і просунулися вглиб десь на два, а десь і на п'ять кілометрів. Про це повідомив боєць ЗСУ Єгор Фірсов.

Він зазначив, що окопи та бліндажі, де раніше знаходилися українські військові, і які були на передовій, тепер можуть вважатися "тилом". Також ЗСУ захопили стратегічні об'єкти, якими, за словами бійця, "раніше не володіли".

[ + – ] Єгор Фірсов відзначив успіхи ЗСУ у Донецькій області

Фірсов зазначає, що ЗС РФ постійно обстрілюють місто, де залишилося ще багато цивільних.

Вони атакують об'єкти інфраструктури, б'ють по житлових будинках, школах, дитячих садках та лікарнях. Боєць зазначив, що обстріл ведеться з "Градів" і в Бахмуті не залишилося жодного мікрорайону, який би не зазнав обстрілу. Тим самим російські військові порушують норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Фірсов прогнозує, що найближчим часом однією з найгарячіших точок буде район Соледара на Донеччині, місто за 20 км від Бахмута, тому що ЗС РФ намагаються прориватися в цьому напрямку.

За його словами, Бахмут був і залишається найгарячішою точкою битв.

Нагадаємо, Єгор Фірсов — український політик. Народний депутат України VII (від партії УДАР) та VIII (від партії Блок Петра Порошенка) скликань. Колишній виконувач обов'язків голови Державної екологічної інспекції. Фірсов народився у Донецьку, працював учителем історії та правознавства у загальноосвітній школі №4 міста Авдіївки. До речі, школу, де викладав Фірсов, було зруйновано ЗС РФ. З початку війни з Росією знаходиться на фроні в рядах ЗСУ.

Слова Фірсова підтверджують і бійці 93 ОМБр "Холодний Яр". Боєць з позивним Закс поділився фото, яке було зроблено на вулиці Патріса Лумумби неподалік меблевої фабрики. Раніше ці позиції були зайняті ворогом.

"Вже можна потроху викладати фото. Мало хто має фото з Бахмута в таких локаціях", — зазначив боєць у Twitter.

Фото: Скриншот

[ + – ] Знімок був зроблений у Бахмуті, після значного просування ЗСУ Фото: Скриншот

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ напередодні зазначали, що ворог продовжує обстріли на Донецькому напрямку: з танків і всього "спектру артилерії". І навіть у напрямку Бахмута.

Також російські військові будують фортифікаційні споруди на рубежах, ведуть повітряну розвідку та продовжують обстріл підрозділів сил оборони вздовж лінії зіткнення.