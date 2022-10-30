В Бахмуте ВСУ прорвали линию обороны российской армии и продвинулись вглубь

Но ВС РФ продолжают атаковать город в Донецкой области, в котором осталось много гражданских.

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В Бахмуте, Донецкой области, украинские защитники прорвали линию обороны российской армии и продвинулись вглубь где на два, а где и на пять километров. Об этом сообщил боец ВСУ Егор Фирсов.

Он отметил, что окопы и блиндажи, где ранее находились украинские военные, и которые были на передовой, теперь могут считаться "тылом". Также ВСУ захватили стратегические объекты, которыми, по выражению бойца "ранее не владели".

[ + – ] Егор Фирсов отметил успехи ВСУ в Донецкой области

Фирсов отмечает, что ВС РФ постоянно обстреливают город, в котором осталось еще много гражданских.

Они атакуют объекты инфраструктуры, бьют по жилым домам, школам, детским садам и больницам. Боец отметил, что обстрел ведется из "Градов" и в Бахмуте не осталось ни единого микрорайона, который бы не подвергся обстрелу. Тем самым российские военные нарушают нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

Фирсов прогнозирует, что в ближайшее время одной из самых горячих точек будет район Соледара в Донецкой области, город в 20 км от Бахмута, потому что ВС РФ пытаются прорываться в этом направлении.

По его словам, Бахмут был и остается самой горячей точкой сражений.

Напомним, Егор Фирсов — украинский политик. Народный депутат Украины VII (от партии УДАР) и VIII (от партии Блок Петра Порошенко) созывов. Бывший исполняющий обязанности главы Государственной экологической инспекции. Фирсов родился в Донецке, работал учителем истории и правоведения в общеобразовательной школе № 4 города Авдеевки. К слову, школа, где преподавал Фирсов, была разрушена ВС РФ. С начала войны с Россией — находится на фроне в рядах ВСУ.

Слова Фирсова подтверждают и бойцы 93 ОМБр "Холодный Яр". Боец под позывным Закс поделился фото, которое было сделано на улице Патриса Лумумбы неподалеку от мебельной фабрики. Ранее эти позиции были заняты врагом.

"Уже можно понемногу выкладывать фото. Мало у кого есть фото из Бахмута в таких локациях", — отметил боец в Twitter.

Фото: Скриншот

[ + – ] Снимок был сделан в Бахмуте, после значительного продвижения ВСУ Фото: Скриншот

Напомним, в Генштабе ВСУ накануне отмечали, что враг продолжает обстрелы на Донецком направлении: из танков и всего "спектра артиллерии". И в том числе и в направлении Бахмута.

Также российские военные строят фортификационные сооружения на рубежах, ведут воздушную разведку и продолжают обстрелы подразделений сил обороны вдоль линии столкновения.