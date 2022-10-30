ЗС РФ відводять сили з правого берега Херсонщини та тероризують місцеве населення, — Генштаб ЗСУ

У Генштабі зазначили, що противник намагається утримати тимчасово захоплені території та продовжує обстріл мирних жителів.

Related video

Розповідаючи про ситуацію на фронті на двісті сорок дев'яту добу героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню, у Генштабі ЗСУ зазначили, що найбільша активність спостерігається на Донецькому та Херсонському напрямках.

Так, за наявною інформацією, ворог здійснює заходи з підготовки щодо відведення артилерійських підрозділів із правобережної частини Херсонської області. Але потім ймовірно, що цю артилерію перекинуть на інші напрямки.

[ + – ] ЗС РФ відводять артилерію з правого берега Херсонської області

Також у Генштабі наголосили, що російські військові продовжують тероризувати мирних жителів на окупованих територіях Херсонської області. І створюють абсолютно непридатні життя умови.

Так, у Новій Каховці, з 29 жовтня, відключено доступ до мережі Інтернет і через гучномовці поширюють інформацію про необхідність виїзду з області протягом 48 годин через загрозу ракетних ударів з боку Збройних Сил України.

"Евакуювати" насамперед хочуть медперсонал місцевих лікарень та оперативні служби міста. Крім того, окупаційна влада видала указ, який зобов'язує підприємців розпродати весь продовольчий товар і закрити магазини та ринки

Також ЗС РФ намагаються утримати тимчасово захоплені території, зосередивши зусилля на стримуванні ЗСУ на окремих напрямках, не припиняють ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямах.

Крім того, продовжуються обстріли позицій ЗСУ вздовж лінії зіткнення, але водночас російські окупанти продовжують обстрілювати і мирних жителів, руйнуючи будинки та об'єкти критичної інфраструктури, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Ворог будує фортифікації на рубежах та веде повітряну розвідку. Так, протягом доби, противник завдав трьох ракетних та одного авіаційного удару, здійснив понад 30 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

Було обстріляно понад 15 населених пунктів, серед них Куп'янськ Харківської області та Березнегувате та Очаків Миколаївської області.

На Південнобузькому напрямку було обстріляно близько 20 населених пунктів уздовж лінії зіткнення.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація без істотних змін. Але до Білорусі продовжують прибувати окремі підрозділи ЗС РФ. І загроза завдання ракетних ударів, а також атаки дронів-камікадзе з території цієї країни – зберігається.

Але у відповідь на ворожі атаки, ЗСУ дають гідну відсіч. Так, авіація сил оборони протягом доби завдала по ворогові п'ять ударів: по району зосередження озброєння і військової техніки, по взводних опорних пунктах, а також по позиціях комплексів протиповітряної оборони противника.

Підрозділи ракетних військ та артилерії за добу вразили один пункт управління російських окупантів. Також було збито ударний вертоліт ЗС РФ.

Нагадаємо, раніше боєць ЗСУ Єгор Фірсов повідомив, що українські військові просунулися в Бахмуті, Донецької області, захопивши позиції, раніше зайняті російськими військами.