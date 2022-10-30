ВС РФ отводят силы с правого берега Херсонщины и терроризируют местное население, — Генштаб ВСУ

В Генштабе отметили, что противник пытается удержать временно захваченные территории и продолжает обстрелы мирных жителей.

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Рассказывая о ситуации на фронте на двести сорок девятые сутки героического противостояния Украинской нации российскому широкомасштабному вторжению, в Генштабе ВСУ отметили, что самая большая активность наблюдается на Донецком и Херсонском направлениях.

Так, по имеющейся информации, враг осуществляет подготовительные мероприятия по отводу артиллерийских подразделений из правобережной части Херсонской области. Но потом, не исключено, что эту артиллерию перекинут на другие направления.

[ + – ] ВС РФ отводят артиллерию с правого берега Херсонской области

Также в Генштабе отметили, что российские военные продолжают терроризировать мирных жителей на оккупированных территориях Херсонской области. И создают совершенно непригодные для жизни условия.

Так, в Новой Каховке, с 29 октября, отключен доступ к сети Интернет и через громкоговорители распространяют информацию о необходимости выезда из области в течение 48 часов из-за якобы угрозы ракетных ударов со стороны Вооруженных Сил Украины.

"Эвакуировать" в первую очередь хотят медперсонал местных больниц и оперативные службы города. Кроме того, оккупационные власти издали указ, обязывающий предпринимателей распродать весь продовольственный товар и закрыть магазины и рынки

Также ВС РФ пытаются удержать временно захваченные территории, сосредоточив усилия на на сдерживании ВСУ на отдельных направлениях, не прекращают ведение наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Кроме этого, продолжаются обстрелы позиций ВСУ вдоль линии столкновения, но при этом российские оккупанты продолжают обстреливать и мирных жителей, разрушая дома и объекты критической инфраструктуры, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

Враг строит фортификации на рубежах и ведет воздушную разведку. Так, в течение суток, противник нанес три ракетных и один авиационный удар, совершил более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Были обстреляны более 15 населенных пунктов, среди них Купянск Харьковской области и Березнеговатое и Очаков Николаевской области.

На Южнобужском направлении были обстреляны около 20 населенных пунктов вдоль линии столкновения.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Но в Беларусь продолжают прибывать отдельные подразделения ВС РФ. И угроза нанесения ракетных ударов, а также атаки дронов-камикадзе с территории этой страны – сохраняется.

Но в ответ на вражеские атаки, ВСУ дают достойный отпор. Так, авиация Сил обороны в течение суток нанесла по врагу пять ударов: по району сосредоточения вооружения и военной техники, по взводным опорным пунктам, а также по позициям комплексов противовоздушной обороны противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили один пункт управления российских оккупантов. Также был сбит ударный вертолет ВС РФ.

Напомним, ранее боец ВСУ Егор Фирсов сообщил, что украинские военные продвинулись в Бахмуте, Донецкой области, захватив позиции, ранее занятые российскими войсками.