ВС РФ отводят силы с правого берега Херсонщины и терроризируют местное население, — Генштаб ВСУ
В Генштабе отметили, что противник пытается удержать временно захваченные территории и продолжает обстрелы мирных жителей.
Рассказывая о ситуации на фронте на двести сорок девятые сутки героического противостояния Украинской нации российскому широкомасштабному вторжению, в Генштабе ВСУ отметили, что самая большая активность наблюдается на Донецком и Херсонском направлениях.
Так, по имеющейся информации, враг осуществляет подготовительные мероприятия по отводу артиллерийских подразделений из правобережной части Херсонской области. Но потом, не исключено, что эту артиллерию перекинут на другие направления.
Также в Генштабе отметили, что российские военные продолжают терроризировать мирных жителей на оккупированных территориях Херсонской области. И создают совершенно непригодные для жизни условия.
Так, в Новой Каховке, с 29 октября, отключен доступ к сети Интернет и через громкоговорители распространяют информацию о необходимости выезда из области в течение 48 часов из-за якобы угрозы ракетных ударов со стороны Вооруженных Сил Украины.
"Эвакуировать" в первую очередь хотят медперсонал местных больниц и оперативные службы города. Кроме того, оккупационные власти издали указ, обязывающий предпринимателей распродать весь продовольственный товар и закрыть магазины и рынки
Также ВС РФ пытаются удержать временно захваченные территории, сосредоточив усилия на на сдерживании ВСУ на отдельных направлениях, не прекращают ведение наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях.
Кроме этого, продолжаются обстрелы позиций ВСУ вдоль линии столкновения, но при этом российские оккупанты продолжают обстреливать и мирных жителей, разрушая дома и объекты критической инфраструктуры, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.
Враг строит фортификации на рубежах и ведет воздушную разведку. Так, в течение суток, противник нанес три ракетных и один авиационный удар, совершил более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Были обстреляны более 15 населенных пунктов, среди них Купянск Харьковской области и Березнеговатое и Очаков Николаевской области.
На Южнобужском направлении были обстреляны около 20 населенных пунктов вдоль линии столкновения.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Но в Беларусь продолжают прибывать отдельные подразделения ВС РФ. И угроза нанесения ракетных ударов, а также атаки дронов-камикадзе с территории этой страны – сохраняется.
Но в ответ на вражеские атаки, ВСУ дают достойный отпор. Так, авиация Сил обороны в течение суток нанесла по врагу пять ударов: по району сосредоточения вооружения и военной техники, по взводным опорным пунктам, а также по позициям комплексов противовоздушной обороны противника.
Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили один пункт управления российских оккупантов. Также был сбит ударный вертолет ВС РФ.
Напомним, ранее боец ВСУ Егор Фирсов сообщил, что украинские военные продвинулись в Бахмуте, Донецкой области, захватив позиции, ранее занятые российскими войсками.